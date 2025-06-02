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Вышел трейлер сиквела «Черного телефона»

Сегодня в 07:16
Фото: Universal Pictures

Студия Blumhouse представила первый трейлер к сиквелу хоррор-триллера «Черный телефон». Его премьера состоится 17 октября.

В видео Итан Хоук возвращается к роли зловещего Похитителя. Его персонаж продолжает сеять страх, на этот раз преследуя младшую сестру Финна — Гвен, роль которой снова исполняет Мадлен МакГро.

Мейсон Темз тоже возвращается к роли Финна. В актерский состав также вошли Демиан Бичир в роли начальника лагеря, Арианна Ривас — его племянницы, Мигель Мора — брата одной из жертв Похитителя, а Джереми Дэвис вновь сыграет отца главных героев.

Режиссером вновь выступает Скотт Дерриксон. Сценарий написали Дерриксон и С.Роберт Каргилл по мотивам рассказа Джо Хилла. Продюсерами фильма стали Джейсон Блум, Скотт Дерриксон и Каргилл.

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