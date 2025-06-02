Клинт Иствуд раскритиковал Голливуд за «эпоху ремейков и франшиз»

Клинт Иствуд, четырежды удостоенный премии «Оскар», призвал создателей фильмов возвращаться к оригинальным идеям вместо постоянного производства ремейков и франшиз.
В интервью изданию Kurier кинематографист выразил разочарование из‑за нынешней тенденции Голливуда. «Я скучаю по тем временам, когда сценаристы создавали такие фильмы, как „Касабланка“, в маленьких бунгало на территории студии. Когда у каждого была новая идея», — сказал он.
Режиссер добавил: «Мы живем в эпоху ремейков и франшиз. Да, я снимал продолжения трижды, но уже давно потерял к этому интерес. Мой принцип: либо создавай что‑то новое, либо оставайся дома».
95-летний Иствуд также подчеркнул, что не собирается уходить на пенсию. Он отметил, что планирует работать еще долго. Когда его спросили, как ему удается сохранять энергичность, он ответил: «Нет причин, по которым человек не может становиться лучше с возрастом. И сегодня у меня гораздо больше опыта. Конечно, есть режиссеры, которые в определенном возрасте теряют хватку, но я не из их числа».