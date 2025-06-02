Клинт Иствуд раскритиковал Голливуд за «эпоху ремейков и франшиз»

95-летний Иствуд также подчеркнул, что не собирается уходить на пенсию. Он отметил, что планирует работать еще долго. Когда его спросили, как ему удается сохранять энергичность, он ответил: «Нет причин, по которым человек не может становиться лучше с возрастом. И сегодня у меня гораздо больше опыта. Конечно, есть режиссеры, которые в определенном возрасте теряют хватку, но я не из их числа».