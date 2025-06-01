Власти Нигерии запретили разбрасывать деньги на праздниках

Меру ввели после того, как местная валюта найра за два года подешевела на 70%. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) использовала закон 2007 года. Согласно ему, за «порчу» валюты «путем разбрасывания и танцев на ней» жителям грозит штраф или арест как минимум на полгода. По этой статье уже осуждены 24 нигерийца, еще более 200 дел ждут рассмотрения.