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Власти Нигерии запретили разбрасывать деньги на праздниках

Сегодня в 14:50
Фото: Timo Volz/Unplash

В Нигерии теперь нельзя разбрасывать деньги на свадьбах, днях рождения и других торжествах. Об этом сообщает Financial Times.

Меру ввели после того, как местная валюта найра за два года подешевела на 70%. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) использовала закон 2007 года. Согласно ему, за «порчу» валюты «путем разбрасывания и танцев на ней» жителям грозит штраф или арест как минимум на полгода. По этой статье уже осуждены 24 нигерийца, еще более 200 дел ждут рассмотрения.

По словам экономистов, нововведение практически не повлияет на курс найры. Местные же недовольны тем, что власти вместо борьбы с коррупцией лишают их радости и национальных традиций. Некоторых даже не пугает угроза тюремного заключения.

«Я буду продолжать разбрасывать деньги, — сказал один мужчина. — Что они собираются со мной сделать? Такова наша культура».

Банкнота в 1000 найр эквивалентна примерно 50 рублям. Традиция «осыпания деньгами» зародилась среди представителей народа йоруба в XX веке и выступала как символ статуса и богатства. Десять лет назад правительство пошло еще более оригинальным путем, чтобы защитить национальную валюту. В столице Абудже вырубили деревья, чтобы убрать тенистые места, где работали нелегальные обменники валюты.

Сейчас в Нигерии существует целая индустрия продавцов, предлагающих свежие банкноты посетителям вечеринок. А некоторые нигерийцы пристрастились к разбрасыванию банкнот с тех пор, как начались репрессии против найры.

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