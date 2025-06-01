Анна Асти выбила себе зубы микрофоном во время концерта

Сегодня / 07:05
«Игра в кальмара», «Достать ножи», «Очень странные дела»: Netflix рассказал о премьерах сезона
Сегодня / 14:50
Власти Нигерии запретили разбрасывать деньги на праздниках
Сегодня / 13:03
В Китае турист сломал две древние статуи воинов терракотовой армии
Сегодня / 12:31
Ресторанные сети теряют деньги и посетителей, закрывают заведения
Сегодня / 12:12
Марк Хэмилл не вернется в «Звездные войны»: «Я не хочу появляться призраком Силы»
Сегодня / 11:54
Во Владимирской области впервые заметили шакалов
Сегодня / 10:35
В Москву вернулись ласточки, стрижи и соловьи
Сегодня / 09:55
Шути Гатва не вернется к главной роли в новом сезоне «Доктора Кто»
Сегодня / 09:45
Исследование: россияне все чаще называют роботов-пылесосов Жориком, Гошей или Кузей
Сегодня / 09:04
«В наших венах течет голубая кровь Vought»: вышел трейлер второго сезона «Поколения „Ви“»
Сегодня / 08:56
Мужчина нашел украденную картину знаменитого художника за 50 тысяч долларов на помойке
Сегодня / 07:59
Вышел первый трейлер сериала «Декстер: Воскрешение»
Вчера / 17:34
Умерла звезда «Отчаянных домохозяек» Валери Махаффи
Вчера / 16:54
Крейг Мазин больше не будет экранизировать игры после «Одних из нас»
Вчера / 15:56
В Швейцарии создали робота, который умеет играть в бадминтон
Вчера / 14:35
В России курит каждый пятый житель старше 15 лет
Вчера / 13:29
Кошки умеют отличать хозяев по запаху
Вчера / 13:03
Джиджи и Белла Хадид нашли сестру, о которой не знали 20 лет
Вчера / 12:29
В Москве камерунец похитил 2 млн рублей, рассказывая, что может превратить бумагу в доллары
Вчера / 12:15
Скончался композитор «Альфа» и «Сипмсонов» Альф Клаузен
Вчера / 11:58
Лондонские туннели, вдохновившие создателя Джеймса Бонда, превратят в музей шпионажа
Вчера / 10:44
Роскачество начало проверку игрушек Labubu. В Госдуме готовят закон, чтобы их запретить
Вчера / 10:42
В Госдуме предложили сделать парковку в Москве бесплатной по субботам
Вчера / 09:56
NYT: Илон Маск злоупотреблял наркотиками во время предвыборной кампании Трампа
Вчера / 09:54
В Японии установили рекорд по скорости интернета ― 125 тыс. гигабайт в секунду
Вчера / 08:50
«Игра в кальмара», «Переходный возраст», «Ричер»: аналитики назвали самые популярные сериалы США
Вчера / 07:55
Энтони Старр — о поклонниках Хоумлендера: «Не думал, что кто‑то начнет ему сопереживать»
Вчера / 06:54
Звезду НБА Зайона Уильямсона обвинили в изнасиловании

Анна Асти выбила себе зубы микрофоном во время концерта

Сегодня в 14:21
Фото: из соцсетей Анны Асти

Анна Асти случайно выбила себе передние зубы во время выступления. Об этом она рассказала в шоу «Натальная карта».

Артистка вспомнила, как в самом начале концерта она начала петь песню «Космически» и у нее из рук выпал микрофон. Устройство далеко откатилось, но коллеги певицы быстро его заменили. В спешке Асти сделала неудачное движение и ударила зубы металлической головкой.

«Мне дают другой микрофон, я поворачиваюсь такая — бах! И я понимаю, что у меня зубы в рот провалились. Это вторая песня, ребята! Я чувствую, что зубы во рту, ввалились, хорошо, что не подавилась ими», — удивилась она.

Асти уточнила, что у ее виниров откололись два фрагмента, их можно было заменить после вечера. На сцене же она быстро соориентировалась и выплюнула осколки. Продолжая петь, артистка до конца выступления старалась не шепелявить перед зрителями из‑за появившейся дырки.

В перерыве шоу звезда посетовала, что из‑за инцидента, а также особенного костюма стала похожа на кролика. Ее команда воспользовалась шансом и пошутила над девушкой. В конце вечера они вынесли ей на сцену морковку.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами