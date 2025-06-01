Анна Асти выбила себе зубы микрофоном во время концерта

«Мне дают другой микрофон, я поворачиваюсь такая — бах! И я понимаю, что у меня зубы в рот провалились. Это вторая песня, ребята! Я чувствую, что зубы во рту, ввалились, хорошо, что не подавилась ими», — удивилась она.