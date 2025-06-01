Анна Асти выбила себе зубы микрофоном во время концерта

Анна Асти случайно выбила себе передние зубы во время выступления. Об этом она рассказала в шоу «Натальная карта».
Артистка вспомнила, как в самом начале концерта она начала петь песню «Космически» и у нее из рук выпал микрофон. Устройство далеко откатилось, но коллеги певицы быстро его заменили. В спешке Асти сделала неудачное движение и ударила зубы металлической головкой.
«Мне дают другой микрофон, я поворачиваюсь такая — бах! И я понимаю, что у меня зубы в рот провалились. Это вторая песня, ребята! Я чувствую, что зубы во рту, ввалились, хорошо, что не подавилась ими», — удивилась она.
Асти уточнила, что у ее виниров откололись два фрагмента, их можно было заменить после вечера. На сцене же она быстро соориентировалась и выплюнула осколки. Продолжая петь, артистка до конца выступления старалась не шепелявить перед зрителями из‑за появившейся дырки.
В перерыве шоу звезда посетовала, что из‑за инцидента, а также особенного костюма стала похожа на кролика. Ее команда воспользовалась шансом и пошутила над девушкой. В конце вечера они вынесли ей на сцену морковку.