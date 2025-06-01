Ресторанные сети теряют деньги и посетителей, закрывают заведения

Также «Вкусвилл» за последние полгода закрыл все кофейни «Вместе» и придорожные кафе «Бодрю», начатые в прошлом году. Хотя помещения кофеен «Вместе» остаются в аренде у компании, представитель заявил, что «проекты ищут свою ценность для покупателя», и окончательного решения о судьбе сети пока нет.