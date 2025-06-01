Ресторанные сети теряют деньги и посетителей, закрывают заведения

Крупные ресторанные сети России замедляют развитие и закрывают заведения, обратило внимание издание Shopper’s.
В середине мая сеть «Шоколадница», управляющая более чем 250 кафе по стране, приостановила открытие новых точек. Кроме того, она ранее закрыла экспериментальный ресторан Eazzy, проработавший меньше полугода, и остановила развитие сети «Ваби-саби» из‑за дорогих кредитов и низкой маржинальности сегмента.
«В 2024 году у компании снизились выручка и еще существеннее прибыль», — сообщил управляющий директор группы Олег Подгорный в интервью «Коммерсанту».
Среди причин руководитель выделил высокую продуктовую инфляцию, «которая исчисляется десятками процентов», и признал, что сеть не успевала «повышать цены вслед за ростом себестоимости». Вслед за ростом цен снизилась посещаемость. «У потребителей есть психологические барьеры, им нужно адаптироваться к изменившейся обстановке», — считает Подгорный.
Представитель сети кофеен также обратил внимание на высокие арендные ставки: множество предпринимателей, занявших площади после ухода зарубежных компаний, арендуют помещения по ставкам, «которые вообще не бьются ни с какой экономикой».
С проблемами столкнулись и другие игроки ресторанного рынка. На 84-м этаже башни «Око» в Москва-Сити в мае закроется ресторан Birds, запущенный Vasilchuki Restaurant Group. По словам основателя Алексея Васильчука, заведение откроется в новом месте.
В январе прекратили работу бистро-гриль «Камчатка» Аркадия Новикова и бар I Like Wine Владимира Перельмана. С начала 2025 года закрылись как минимум четыре кафе «Му-му» в Москве, включая точку на Тверской улице.
В целом в первые три месяца 2025 года количество клиентов в ресторанах рухнуло на треть по сравнению с началом 2024-го, согласно исследованию Почта-банка. По их данным, год к году цены на блюда выросли на 17%.
Омбудсмен ресторанного рынка Москвы и основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов заметил, что посетители стали реже ходить и чаще заказывать доставку. На это повлиял и рост числа заведений типа дарк-китчен, у которых вообще нет залов для потребителей.
В то же время эксперт подчеркнул рост арендных ставок от многих арендодателей и увеличение зарплат персонала из‑за дефицита кадров: «При одной и той же выручке заведение в прошлом году зарабатывало, а в этом году — при пониженном спросе — уйдет в убыток».
Также заведения общепита испытывают конкуренцию со стороны ретейлеров и их точек с готовой едой. О планах расширять число пекарен и корнеров заявляли и X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»), и «Магнит». Последний намерен использовать для этого компетенции приобретенной «Азбуки вкуса».
Темпы открытия новых заведений общепита резко снизились. По данным «Контур.Фокуса», если в январе–марте 2023 г. количество кафе, ресторанов и баров выросло на 1,94% год к году, то в 2025 г. рост замедлился в 4,5 раза — до 0,43%. Количество баров, ранее лидировавших по открытиям, в 2025 г. снизилось.
В отдельных регионах ситуация критическая: в Новосибирской области количество закрытых заведений в первом квартале 2025 г. выросло на 13,9% год к году (прекратило работу 197 точек), тогда как открылось лишь 872 новых заведения (+2%).