Ресторанные сети теряют деньги и посетителей, закрывают заведения

Сегодня / 07:05
«Игра в кальмара», «Достать ножи», «Очень странные дела»: Netflix рассказал о премьерах сезона
Сегодня / 14:50
Власти Нигерии запретили разбрасывать деньги на праздниках
Сегодня / 14:21
Анна Асти выбила себе зубы микрофоном во время концерта
Сегодня / 13:03
В Китае турист сломал две древние статуи воинов терракотовой армии
Сегодня / 12:12
Марк Хэмилл не вернется в «Звездные войны»: «Я не хочу появляться призраком Силы»
Сегодня / 11:54
Во Владимирской области впервые заметили шакалов
Сегодня / 10:35
В Москву вернулись ласточки, стрижи и соловьи
Сегодня / 09:55
Шути Гатва не вернется к главной роли в новом сезоне «Доктора Кто»
Сегодня / 09:45
Исследование: россияне все чаще называют роботов-пылесосов Жориком, Гошей или Кузей
Сегодня / 09:04
«В наших венах течет голубая кровь Vought»: вышел трейлер второго сезона «Поколения „Ви“»
Сегодня / 08:56
Мужчина нашел украденную картину знаменитого художника за 50 тысяч долларов на помойке
Сегодня / 07:59
Вышел первый трейлер сериала «Декстер: Воскрешение»
Вчера / 17:34
Умерла звезда «Отчаянных домохозяек» Валери Махаффи
Вчера / 16:54
Крейг Мазин больше не будет экранизировать игры после «Одних из нас»
Вчера / 15:56
В Швейцарии создали робота, который умеет играть в бадминтон
Вчера / 14:35
В России курит каждый пятый житель старше 15 лет
Вчера / 13:29
Кошки умеют отличать хозяев по запаху
Вчера / 13:03
Джиджи и Белла Хадид нашли сестру, о которой не знали 20 лет
Вчера / 12:29
В Москве камерунец похитил 2 млн рублей, рассказывая, что может превратить бумагу в доллары
Вчера / 12:15
Скончался композитор «Альфа» и «Сипмсонов» Альф Клаузен
Вчера / 11:58
Лондонские туннели, вдохновившие создателя Джеймса Бонда, превратят в музей шпионажа
Вчера / 10:44
Роскачество начало проверку игрушек Labubu. В Госдуме готовят закон, чтобы их запретить
Вчера / 10:42
В Госдуме предложили сделать парковку в Москве бесплатной по субботам
Вчера / 09:56
NYT: Илон Маск злоупотреблял наркотиками во время предвыборной кампании Трампа
Вчера / 09:54
В Японии установили рекорд по скорости интернета ― 125 тыс. гигабайт в секунду
Вчера / 08:50
«Игра в кальмара», «Переходный возраст», «Ричер»: аналитики назвали самые популярные сериалы США
Вчера / 07:55
Энтони Старр — о поклонниках Хоумлендера: «Не думал, что кто‑то начнет ему сопереживать»
Вчера / 06:54
Звезду НБА Зайона Уильямсона обвинили в изнасиловании

Ресторанные сети теряют деньги и посетителей, закрывают заведения

Сегодня в 12:31
Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Крупные ресторанные сети России замедляют развитие и закрывают заведения, обратило внимание издание Shopper’s.

В середине мая сеть «Шоколадница», управляющая более чем 250 кафе по стране, приостановила открытие новых точек. Кроме того, она ранее закрыла экспериментальный ресторан Eazzy, проработавший меньше полугода, и остановила развитие сети «Ваби-саби» из‑за дорогих кредитов и низкой маржинальности сегмента.

«В 2024 году у компании снизились выручка и еще существеннее прибыль», — сообщил управляющий директор группы Олег Подгорный в интервью «Коммерсанту».

Среди причин руководитель выделил высокую продуктовую инфляцию, «которая исчисляется десятками процентов», и признал, что сеть не успевала «повышать цены вслед за ростом себестоимости». Вслед за ростом цен снизилась посещаемость. «У потребителей есть психологические барьеры, им нужно адаптироваться к изменившейся обстановке», — считает Подгорный.

Представитель сети кофеен также обратил внимание на высокие арендные ставки: множество предпринимателей, занявших площади после ухода зарубежных компаний, арендуют помещения по ставкам, «которые вообще не бьются ни с какой экономикой».

С проблемами столкнулись и другие игроки ресторанного рынка. На 84-м этаже башни «Око» в Москва-Сити в мае закроется ресторан Birds, запущенный Vasilchuki Restaurant Group. По словам основателя Алексея Васильчука, заведение откроется в новом месте.

В январе прекратили работу бистро-гриль «Камчатка» Аркадия Новикова и бар I Like Wine Владимира Перельмана. С начала 2025 года закрылись как минимум четыре кафе «Му-му» в Москве, включая точку на Тверской улице.

Также «Вкусвилл» за последние полгода закрыл все кофейни «Вместе» и придорожные кафе «Бодрю», начатые в прошлом году. Хотя помещения кофеен «Вместе» остаются в аренде у компании, представитель заявил, что «проекты ищут свою ценность для покупателя», и окончательного решения о судьбе сети пока нет.

В целом в первые три месяца 2025 года количество клиентов в ресторанах рухнуло на треть по сравнению с началом 2024-го, согласно исследованию Почта-банка. По их данным, год к году цены на блюда выросли на 17%.

Омбудсмен ресторанного рынка Москвы и основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов заметил, что посетители стали реже ходить и чаще заказывать доставку. На это повлиял и рост числа заведений типа дарк-китчен, у которых вообще нет залов для потребителей.

В то же время эксперт подчеркнул рост арендных ставок от многих арендодателей и увеличение зарплат персонала из‑за дефицита кадров: «При одной и той же выручке заведение в прошлом году зарабатывало, а в этом году — при пониженном спросе — уйдет в убыток».

Также заведения общепита испытывают конкуренцию со стороны ретейлеров и их точек с готовой едой. О планах расширять число пекарен и корнеров заявляли и X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»), и «Магнит». Последний намерен использовать для этого компетенции приобретенной «Азбуки вкуса».

Темпы открытия новых заведений общепита резко снизились. По данным «Контур.Фокуса», если в январе–марте 2023 г. количество кафе, ресторанов и баров выросло на 1,94% год к году, то в 2025 г. рост замедлился в 4,5 раза — до 0,43%. Количество баров, ранее лидировавших по открытиям, в 2025 г. снизилось.

В отдельных регионах ситуация критическая: в Новосибирской области количество закрытых заведений в первом квартале 2025 г. выросло на 13,9% год к году (прекратило работу 197 точек), тогда как открылось лишь 872 новых заведения (+2%).

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами