В Китае турист сломал две древние статуи воинов терракотовой армии

Когда люди спросили его, что он делает, мужчина встал и начал толкать скульптуры, а потом лег на землю, закрыл лицо руками и заплакал. Нарушителя задержали сотрудники службы безопасности. После инцидента музей временно закрыли, сейчас по делу ведется расследование.