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В Китае турист сломал две древние статуи воинов терракотовой армии

Сегодня в 13:03
Фото: Aaron Greenwood/Unplash

В китайском городе Сиань мужчина перелез через ограждение экспозиции знаменитой терракотовой армии и повредил две глиняные статуи. Об этом сообщает China News Service.

Мужчина прыгнул в яму глубиной 5,4 метра, где находились терракотовые воины и лошади. По словам очевидцев, злоумышленник сначала спрыгнул на средний уровень, а затем на дно ямы.

Когда люди спросили его, что он делает, мужчина встал и начал толкать скульптуры, а потом лег на землю, закрыл лицо руками и заплакал. Нарушителя задержали сотрудники службы безопасности. После инцидента музей временно закрыли, сейчас по делу ведется расследование.

Danny.wong/Douyin

Терракотовая армия — уникальная находка, сделанная в 1974 году в окрестностях города Сиань. Она представляет собой 8100 полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей, выполненных из терракоты и захороненных у мавзолея первого императора объединенного Китая в III веке до н. э. Экспозиция внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Недавно стало известно, что исторический музей привезет в Москву из Китая легендарных терракотовых воинов. Их можно будет увидеть в 2026 году на выставке «Терракотовые воины — наследие Первого Императора», которая расскажет о культуре и жизни Китая в III веке до нашей эры.

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Теги:
ЮНЕСКО
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