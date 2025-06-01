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Марк Хэмилл не вернется в «Звездные войны»: «Я не хочу появляться призраком Силы»

Сегодня в 12:12
Фото: Walt Disney Studios Motion Pictures

Марк Хэмилл не вернется к роли Люка Скайуокера в фильме «Звездные войны». Об этом актер сообщил в интервью ComicBook.

Звезда франшизы поблагодарил Lucasfilm за возможность сыграть настолько значимую роль во франшизе, но хочет оставить персонажа в прошлом.

«Мы и не думали, что фильм станет такой крупной франшизой и плотно войдет в поп-культуру. Я с теплотой вспоминаю о времени в „Звездных войнах“, но, думаю, оно подошло к концу. Теперь студии лучше задуматься о будущем и новых персонажах», — сказал Хэмилл.

Актер добавил, что есть еще одна причина, из‑за которой он не вернется в фильм.

«Моя мантия осталась лежать на земле, когда я исчез [в „Последних джедаях“]. Я не хочу появляться призраком Силы, да еще и голым!» — пошутил он.

После съемок в оригинальных фильмах «Звездных войн» Хэмилл сыграл Люка во всех трех частях трилогии сиквелов. Его самая большая роль в этих фильмах была в «Последних джедаях», в котором Люк учил Рей путям Силы. Хэмилл также появился в роли (полностью одетого) призрака Люка Силы в «Скайуокер. Восход», придя к Рей в трудную минуту и вдохновив ее на борьбу с императором Палпатином.

Lucasfilm сейчас работает над новым фильмом, который станет прямым продолжением «Скайуокер. Восход». Проект под названием «Новый орден джедаев» вернет на экраны Дейзи Ридли в роли Рей и расскажет о восстановлении Ордена спустя 15 лет после событий девятого эпизода. Картину снимет Шармин Обейд-Чиной.

Недавно кинокомпания официально анонсировала выход нового фильма во вселенной «Звездных войн». Он получил подзаголовок «Звездный истребитель». Главную роль в нем исполнит Райан Гослинг, а режиссером выступит Шон Леви.

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