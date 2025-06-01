Марк Хэмилл не вернется в «Звездные войны»: «Я не хочу появляться призраком Силы»

«Мы и не думали, что фильм станет такой крупной франшизой и плотно войдет в поп-культуру. Я с теплотой вспоминаю о времени в „Звездных войнах“, но, думаю, оно подошло к концу. Теперь студии лучше задуматься о будущем и новых персонажах», — сказал Хэмилл.