Во Владимирской области впервые заметили шакалов

Шакалов впервые заметили во Владимирской области. Раньше эти животные не забирались так далеко на север. Об этом рассказали в областной Госохотоинспеции.
Необычных для этих широт животных заметили в Ковровском и Меленковском районах региона России. Пока удалось обнаружить лишь двух представителей золотистого (обыкновенного) шакала.
«В 2024 году в области были добыты два „необычных волка“. Чтобы установить точную видовую принадлежность, образцы их тканей отправили в Институт общей генетики имени Н.И.Вавилова. ДНК-анализ показал их принадлежность к обыкновенному шакалу. Это первые находки шакала в центральной части Нечерноземья», — говорится в сообщении службы.
Золотистые шакалы обитают на Северном Кавказе, но в последние годы их появления зафиксированы в Московской, Ленинградской и даже Архангельской областях. Ученые объясняют это глобальным потеплением — мягкими малоснежными зимами, а также активной вырубкой лесов и строительством дорог. Исследователи предупреждают, что расширение ареала может повлиять на экосистемы: изменится конкуренция между хищниками, а также возрастет риск распространения паразитов, опасных для человека.
На минувшей неделе еще одного шакала заметили в подмосковном Наро-Фоминске, обратило внимание издание Regions.
О неожиданном госте рассказала жительница города: «Пришел такой гость в пять утра. Сначала предположила, что лиса, но местные охотники сказали, что больше похоже на шакала. Будьте осторожны те, кто живет рядом».