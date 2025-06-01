Во Владимирской области впервые заметили шакалов

Золотистые шакалы обитают на Северном Кавказе, но в последние годы их появления зафиксированы в Московской, Ленинградской и даже Архангельской областях. Ученые объясняют это глобальным потеплением — мягкими малоснежными зимами, а также активной вырубкой лесов и строительством дорог. Исследователи предупреждают, что расширение ареала может повлиять на экосистемы: изменится конкуренция между хищниками, а также возрастет риск распространения паразитов, опасных для человека.