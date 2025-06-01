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Во Владимирской области впервые заметили шакалов

Сегодня в 11:54
Фото: Henrik Hansen/Unsplash

Шакалов впервые заметили во Владимирской области. Раньше эти животные не забирались так далеко на север. Об этом рассказали в областной Госохотоинспеции.

Необычных для этих широт животных заметили в Ковровском и Меленковском районах региона России. Пока удалось обнаружить лишь двух представителей золотистого (обыкновенного) шакала.

«В 2024 году в области были добыты два „необычных волка“. Чтобы установить точную видовую принадлежность, образцы их тканей отправили в Институт общей генетики имени Н.И.Вавилова. ДНК-анализ показал их принадлежность к обыкновенному шакалу. Это первые находки шакала в центральной части Нечерноземья», — говорится в сообщении службы.

Золотистые шакалы обитают на Северном Кавказе, но в последние годы их появления зафиксированы в Московской, Ленинградской и даже Архангельской областях. Ученые объясняют это глобальным потеплением — мягкими малоснежными зимами, а также активной вырубкой лесов и строительством дорог. Исследователи предупреждают, что расширение ареала может повлиять на экосистемы: изменится конкуренция между хищниками, а также возрастет риск распространения паразитов, опасных для человека.

На минувшей неделе еще одного шакала заметили в подмосковном Наро-Фоминске, обратило внимание издание Regions.

О неожиданном госте рассказала жительница города: «Пришел такой гость в пять утра. Сначала предположила, что лиса, но местные охотники сказали, что больше похоже на шакала. Будьте осторожны те, кто живет рядом».

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