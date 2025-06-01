В Москву вернулись ласточки, стрижи и соловьи

Ласточки также обитают рядом с человеком, они строят гнезда на карнизах каменных зданий. Их можно узнать по раздвоенному хвосту и высокой скорости полета — они способны развивать скорость до 60 километров в час. В Москве встречаются три вида ласточек: городская (воронок), деревенская (касатка) и береговая (береговушка). Все они занесены в Красную книгу Москвы и находятся под охраной.