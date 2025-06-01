В Москву вернулись ласточки, стрижи и соловьи

В столицу вернулись перелетные птицы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Соловья можно определить по громким мелодичным трелям. Птица с бурым оперением и рыжеватым хвостом обитает не только в парках и у водоемов, но и в городских кварталах, например, в кустах сирени во дворе.
Ласточки также обитают рядом с человеком, они строят гнезда на карнизах каменных зданий. Их можно узнать по раздвоенному хвосту и высокой скорости полета — они способны развивать скорость до 60 километров в час. В Москве встречаются три вида ласточек: городская (воронок), деревенская (касатка) и береговая (береговушка). Все они занесены в Красную книгу Москвы и находятся под охраной.
В городе водятся и черные стрижи. В отличие от ласточек, они не садятся на ветки и провода, а практически все время проводят в воздухе, где издают характерный звук «стри-и».