Шути Гатва не вернется к главной роли в новом сезоне «Доктора Кто»

По сюжету финальной серии, Доктор сражается с повелительницей времени Рани за судьбу мира, а в конце приносит себя в жертву, чтобы спасти жизнь маленькой девочки. Герой прощается с «Тардис» и выходит из полицейской будки. Его бьют потоки энергии, и на его месте появляется Роза Тайлер, спутница Девятого и Десятого Докторов.