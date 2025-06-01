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Шути Гатва не вернется к главной роли в новом сезоне «Доктора Кто»

Сегодня в 09:55
Фото: Би-би-си

Авторы «Доктора Кто» в очередной раз поменяли исполнителя главной роли. Шути Гатва не вернется к персонажу в шестнадцатом сезоне британского сериала. Об этом пишет BBC.

Осторожно, далее идут спойлеры к финалу завершившего 15-го сезона.

По сюжету финальной серии, Доктор сражается с повелительницей времени Рани за судьбу мира, а в конце приносит себя в жертву, чтобы спасти жизнь маленькой девочки. Герой прощается с «Тардис» и выходит из полицейской будки. Его бьют потоки энергии, и на его месте появляется Роза Тайлер, спутница Девятого и Десятого Докторов.

Титр в конце эпизода гласит: «Шути Гатва в роли Доктора. Джоди Уиттакер в роли Доктора. И представляем Билли Пайпер».

Би-би-си пока подтвердило лишь возвращение Пайпер в сериал. В заявлении вещательной компании говорится: «То, как и почему она [Билл Пайпер] вернулась, еще предстоит увидеть…» Впрочем, уход Гатвы там пока не подтвердили.

«Это не секрет, как я люблю это шоу, и я всегда говорила, что хотела бы вернуться во вселенную „Доктора Кто“, ведь с ней связаны мои лучшие воспоминания. Я просто не могла отказаться от возможности снова ступить на борт „Тардис“», — заявила Пайпер.

Актриса добавила, что зрителям придется «подождать и посмотреть», что будет делать ее персонаж. Если Би-би-си подтвердит ее кастинг, она станет третьим Доктором-женщиной после Джоди Уиттакер и Джо Мартин.

Шути Гатва играл Доктора всего 18 месяцев в двух сезонах, это самый короткий срок со времен Кристофера Экклстона. Актер попрощался с ролью: «Нет слов описать то чувство, когда тебя утверждают на роль Доктора и что значит быть принятым на эту культовую роль. Теперь пришло время передать ключи от любимой синей будки».

За неделю до выхода серии The Sun сообщала, что Гатва будет «стерт» из роли Доктора в финале сезона после значительного падения рейтингов сериала. Би-би-си назвало публикацию «настоящей выдумкой».

Цифры двух сезонов с участием звезды «Сексуального воспитания» действительно просели, отмечал Deadline. Недельные рейтинги 15-го сезона упали в среднем на 800 тыс. зрителей, а по сравнению с 13-м сезоном, когда Доктора играла Джоди Уиттакер, сериал потерял около 2 млн зрителей. Впрочем, более четкую картину обычно формируют на основе месячных данных.

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