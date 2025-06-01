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Исследование: россияне все чаще называют роботов-пылесосов Жориком, Гошей или Кузей

Сегодня в 09:45
Фото: YoonJae Baik/Unplash

Россияне склонны очеловечивать своих роботов-пылесосов. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на исследование компании «Петрович».

Выяснилось, что 83% опрошенных дают имена своим роботам-пылесосам. Половина респондентов призналась, что делает это ради забавы, 24% сказали, что называют технику, чтобы заинтересовать детей. Источником вдохновения для имен становятся персонажи мультфильмов, домашние питомцы и знакомые.

Владельцы пылесосов чаще всего выбирают мужские имена: так поступают 75%. В числе самых популярных оказались Жорик, Гоша, Валера, Нафаня и Кузя.

Еще 61% людей рассказали, что периодически разговаривают с роботами. А 44% считают, что у них есть свой характер. При этом большинство признались, что дают имена и другой технике — автомобилям, стиральным машинкам и посудомойкам. По мнению исследователей, это происходит потому, что люди воспринимают умную технику не как нейтральный гаджет, а как партнера по быту.

В октябре 2024 года стало известно, что в США хакер взломал роботы-пылесосы Ecovacs Deebot X2 Omni в нескольких городах. Устройства гонялись за домашними животными и выкрикивали расистские оскорбления в адрес их владельцев.

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