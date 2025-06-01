Исследование: россияне все чаще называют роботов-пылесосов Жориком, Гошей или Кузей

Еще 61% людей рассказали, что периодически разговаривают с роботами. А 44% считают, что у них есть свой характер. При этом большинство признались, что дают имена и другой технике — автомобилям, стиральным машинкам и посудомойкам. По мнению исследователей, это происходит потому, что люди воспринимают умную технику не как нейтральный гаджет, а как партнера по быту.