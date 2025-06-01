«В наших венах течет голубая кровь Vought»: вышел трейлер второго сезона «Поколения „Ви“»

В новых сериях Мари, Эмма, Джордан, Кейт и Сэм вернутся в академию супергероев имени Годолкина. В учебном заведении сменился руководитель, а атмосфера стала заметно враждебнее и мрачнее. Впрочем, образование вновь отойдет для студентов на второй план, ведь они узнают о существовании секретной программы, ради которой был построен университет. Кроме того, в кампусе растут расистские настроения, а трейлер обещает схватки подростков с удивительными способностями.