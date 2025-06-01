«В наших венах течет голубая кровь Vought»: вышел трейлер второго сезона «Поколения „Ви“»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video показал трейлер продолжения «Поколения „Ви“». Второй сезон спин-оффа «Пацанов» начнется 17 сентября и завершится 22 октября.
В новых сериях Мари, Эмма, Джордан, Кейт и Сэм вернутся в академию супергероев имени Годолкина. В учебном заведении сменился руководитель, а атмосфера стала заметно враждебнее и мрачнее. Впрочем, образование вновь отойдет для студентов на второй план, ведь они узнают о существовании секретной программы, ради которой был построен университет. Кроме того, в кампусе растут расистские настроения, а трейлер обещает схватки подростков с удивительными способностями.
После внезапной гибели актера Чанса Пердомо в марте 2024 года Amazon подтвердил, что его роль Андре Андерсона перезаписываться не будет. Сценарий второго сезона был скорректирован, а производство — отложено. В тизере реальная трагедия отражена через сюжет: отец Андре, Полярность (Шон Патрик Томас), в ярости требует у декана Шифра ответов, что на самом деле случилось с его сыном после событий первого сезона.
К своим ролям вернулись Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Лондон Тор, Дерек Лух, Мэдди Филлипс, Эйса Джерманн и Шон Патрик Томас. Нового декана сыграл Хэмиш Линклейтер.