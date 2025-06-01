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Мужчина нашел украденную картину знаменитого художника за 50 тысяч долларов на помойке

Сегодня в 08:56
Фото: @artrecovery

В США полицейские нашли картину знаменитого канадского художника Жана-Поля Риопеля, которую украли из галереи в городе Эдмонтон. Об этом сообщает Miami Herald.

Работу «Без названия, акварель и чернила на бумаге» неизвестные похитили из галереи 6 декабря 2021 года. Тогда воры взломали дверь и вынесли несколько картин, включая найденную.

Полиции не удалось найти подозреваемых в краже, и расследование приостановили. Спустя четыре года работу попытался продать мужчина на аукционе в Нью-Йорке. Оказалось, что он нашел полотно на помойке и хранил в шкафу четыре года.

Хозяин картины согласился вернуть работу страховой компании после того, как увидел полицейский отчет, в котором говорилось, что картина была украдена. В 2022 году стоимость произведения Риопеля составляла от 50 690 до 57 932 тыс. долларов (от 3,9 до 4,4 млн рублей).

Настоящие владельцы картины отказались забирать работу обратно, так как уже получили крупную выплату от страховщиков. Если бы стоимость картины снизилась после кражи, это могло обернуться для них убытками.

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