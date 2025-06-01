Вышел первый трейлер сериала «Декстер: Воскрешение»

Paramount+ и Showtime выпустили первый трейлер «Декстер: Воскрешение», сиквела сериала «Декстер» и «Декстер: Новая кровь». Об этом сообщает Variety.
Действие в фильме начинается с событий, показанных в финале мини-сериала «Декстер: Новая кровь». После того, как Гаррисон стреляет в отца, тяжело раненный Декстер Морган выживает и отправляется за сыном в Нью-Йорк.
К главной роли в сериале вернется Майкл С.Холл. Среди других актеров оригинального проекта, которые появятся в новом шоу, — Дэвид Зайяс, Джек Олкотт и Джеймс Ремар. К касту также присоединились Ума Турман, Питер Динклейдж, Нтаре Гума Мбахо Мвине, Кадиа Сараф, Доминик Фумуса, Эмилия Суарес, Нил Патрик Харрис, Кристен Риттер и другие.
Режиссеры проекта ― Маркос Сига и Моника Реймунд. Премьера состоится 11 июля на Paramount+ для подписчиков Showtime, а телевизионная трансляция начнется 13 июля.