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Вышел первый трейлер сериала «Декстер: Воскрешение»

Сегодня в 07:59
Фото: Showtime Studios

Paramount+ и Showtime выпустили первый трейлер «Декстер: Воскрешение», сиквела сериала «Декстер» и «Декстер: Новая кровь». Об этом сообщает Variety.

Действие в фильме начинается с событий, показанных в финале мини-сериала «Декстер: Новая кровь». После того, как Гаррисон стреляет в отца, тяжело раненный Декстер Морган выживает и отправляется за сыном в Нью-Йорк.

Paramount+

К главной роли в сериале вернется Майкл С.Холл. Среди других актеров оригинального проекта, которые появятся в новом шоу, — Дэвид Зайяс, Джек Олкотт и Джеймс Ремар. К касту также присоединились Ума Турман, Питер Динклейдж, Нтаре Гума Мбахо Мвине, Кадиа Сараф, Доминик Фумуса, Эмилия Суарес, Нил Патрик Харрис, Кристен Риттер и другие.

Режиссеры проекта ― Маркос Сига и Моника Реймунд. Премьера состоится 11 июля на Paramount+ для подписчиков Showtime, а телевизионная трансляция начнется 13 июля.

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