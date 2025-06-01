«Игра в кальмара», «Достать ножи», «Очень странные дела»: Netflix рассказал о премьерах сезона

Стриминговый сервис Netflix провел презентацию Tudum, названную в честь звука заставки платформы. На ней компания представила презентацию новых проектов. Интерактивное онлайн-шоу прошло в Лос-Анджелесе и транслировалось в прямом эфире. Зрителям показали анонсы десятков предстоящих фильмов и сериалов.
Основные новинки сезона:
― Второй сезон шоу «Уэнсдей». Netflix показал первые шесть минут из премьерного эпизода второго сезона. Он будет разбит на две части. Первая выйдет 6 августа, вторая — 3 сентября. По словам одного из шоураннеров сериала Майлза Миллара, во втором сезоне будет уделено особое внимание взаимоотношениям главной героини и ее матери. На Tudum участие в сериале также подтвердила Леди Гага, которая исполнила песню из нового сезона проекта.
― Третий сезон сериала «Игра в кальмара». Его представили актеры Ли Чон Чжэ (Ги-Хун), Ли Бен Хун (Фронт-Мен), Пак Сон Хун, Кан Аэ Сим и Чхве Сын Хен. Зрителям показали двухминутный трейлер. Премьера шоу состоится 27 июня. Сюжет продолжит события 2-го сезона и расскажет о том, что произошло с выжившими игроками после неудавшегося восстания.
― Фильм «Франкенштейн». Netflix продемонстрировал тизер картины, которая выйдет в ноябре 2025 года. Ленту снял режиссер Гильермо дель Торо. В главных ролях ― Джейкоб Элорд, Оскар Айзек и Миа Гот. Сюжет романа рассказывает о гениальном и самовлюбленном ученом Викторе Франкенштейне, который оживляет монстра в ходе чудовищного эксперимента.
― Триквел франшизы «Достать ножи» под подзаголовком «Проснись, Мертвец» дебютирует 12 декабря. Лента, по которой показали тизер-ролик, расскажет о «самом опасном деле Бланка на сегодняшний день». В фильме снялись Джереми Реннер, Мила Кунис, Эндрю Скотт, Керри Вашингтон, Джош О’Коннор, Дэниел Крейг.
― «Счастливый Гилмор 2» с Адамом Сэндлером. Поклонникам показали официальный трейлер сиквела, который вернется на экраны 25 июля. История развернется спустя много лет после выхода оригинального фильма 1996 года. К ролям вернутся Бен Стиллер, Кристофер МакДональд и Джули Боуэн.
― Финальный сезон «Очень странных дел». На мероприятии стало известно, что он будет разбит на три части. Первая выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, заключительный эпизод — 31 декабря. Всего в пятом сезоне будет восемь серий. Был представлен первый тизер.
― Второй сезон «One Piece. Большой куш», который появится на Netflix в 2026 году. Сервис показал рабочие фрагменты со съемок фильма. Второй сезон лайв-экшен адаптации «One Piece» продолжит приключения «пиратов Соломенной шляпы». На презентации проекта сообщили, что Тони Тони Чоппера озвучит и сыграет Микаэла Хувер.
― Криминальный триллер «The Rip». Актеры Мэтт Деймон и Бэн Аффлек анонсировали первый тизер фильма Джо Карнахана. Пока он не появился в сети. По сюжету группа полицейских из Майами находят тайник с миллионами долларов наличными, и пытаюсь его спрятать, но его находят посторонние люди. Релиз запланирован на 16 января 2026 года.