«Игра в кальмара», «Достать ножи», «Очень странные дела»: Netflix рассказал о премьерах сезона

― Второй сезон шоу «Уэнсдей». Netflix показал первые шесть минут из премьерного эпизода второго сезона. Он будет разбит на две части. Первая выйдет 6 августа, вторая — 3 сентября. По словам одного из шоураннеров сериала Майлза Миллара, во втором сезоне будет уделено особое внимание взаимоотношениям главной героини и ее матери. На Tudum участие в сериале также подтвердила Леди Гага, которая исполнила песню из нового сезона проекта.