Умерла звезда «Отчаянных домохозяек» Валери Махаффи

Махаффи родилась в Индонезии, откуда уехала в 11-летнем возрасте. Позже она жила в таких разных местах, как Нигерия, Техас и Англия. Ее актерская карьера началась в Нью-Йорке, где в конце 1970-х и в 1980-х она играла в бродвейских мюзиклах.