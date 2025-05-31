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Умерла звезда «Отчаянных домохозяек» Валери Махаффи

Сегодня в 17:34
Фото: Variety/Getty Images

В Лос-Анджелесе в возрасте 71 года умерла актриса Валери Махаффи. Об этом сообщает Variety со ссылкой ее супруга Джозефа Келла. В последние годы актриса боролась с раком.

Махаффи родилась в Индонезии, откуда уехала в 11-летнем возрасте. Позже она жила в таких разных местах, как Нигерия, Техас и Англия. Ее актерская карьера началась в Нью-Йорке, где в конце 1970-х и в 1980-х она играла в бродвейских мюзиклах.

В 1992 году актриса получила «Эмми» за роль в сериале «Северная сторона». После этого она появилась в сериалах «Скорая помощь», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Фрейзер», «C.S.I.: Место преступления», «Бескрайнее небо». Самая известная ее роль — Альмы Ходж в «Отчаянных домохозяйках».

Махаффи можно увидеть в эпизодических ролях в сериалах «Детство Шелдона», «Ханна Монтана» и «Хор», фильмах «Фаворит» и «Чудо на Гудзоне». Последними работами для актрисы стали роли в сериале Apple TV+ «Эхо-3» и в независимом фильме 2020 года «Уйти не прощаясь» с Мишель Пфайффер и Лукасом Хеджесом.

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