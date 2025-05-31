Крейг Мазин больше не будет экранизировать игры после «Одних из нас»

Еще одна причина ― задротство Мазина и его любовь к игровому оригиналу. «Я гик, я задрот. Я три раза в неделю играю в D&D, а видеоигры играю всю жизнь. Так что, подходя к этой адаптации, я не думал о том, что у нее есть готовая фан-база, или что это франшиза или IP или еще какой‑нибудь ужасный термин. Я взялся за нее потому, что люблю ее и потому что очень хотел, чтобы люди, которые никогда бы не сыграли в игру, тоже пережили эту историю. И я хотел, чтобы те, кто играл, пережили ее снова, но через новый медиум, который порой позволяет показать даже больше», ― поделился он.