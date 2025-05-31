В Швейцарии создали робота, который умеет играть в бадминтон

Четвероногий робот ANYmal-D может успешно отбивать до 10 воланов подряд. Для оценки ситуации на площадке они использует стереокамеру. В его роботизированной «руке» закреплена ракетка, с помощью которой устройство наносит удары.
Робот научился предсказывать движение волана и эффективно перемещаться по площадке благодаря обучению с подкреплением. Поскольку у ANYmal-D четыре ноги, он более устойчив и может быстрее перемещаться по сравнению с двуногими конфигурациями.
Видео: @leggedrobotics/YouTube
Как показали тесты, четвероногий игрок успешно взаимодействует с людьми, быстро реагирует, точно наносит удары и устойчив во время движения.