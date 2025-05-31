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В Швейцарии создали робота, который умеет играть в бадминтон

Сегодня в 15:56
Фото: @leggedrobotics/YouTube

Инженеры из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали робота, умеющего играть в бадминтон с людьми. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на статью в журнале Science Robotics.

Четвероногий робот ANYmal-D может успешно отбивать до 10 воланов подряд. Для оценки ситуации на площадке они использует стереокамеру. В его роботизированной «руке» закреплена ракетка, с помощью которой устройство наносит удары.

Робот научился предсказывать движение волана и эффективно перемещаться по площадке благодаря обучению с подкреплением. Поскольку у ANYmal-D четыре ноги, он более устойчив и может быстрее перемещаться по сравнению с двуногими конфигурациями.

Видео: @leggedrobotics/YouTube

Как показали тесты, четвероногий игрок успешно взаимодействует с людьми, быстро реагирует, точно наносит удары и устойчив во время движения.

В последнее время роботы учатся все большему числу вещей, которые раньше умели только люди. Они боксируют друг с другом, бегают полумарафон и даже танцуют брейк-данс. А в Греции вскоре должна пройти первая Международная олимпиада гуманоидов.

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