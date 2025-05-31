В России курит каждый пятый житель старше 15 лет

Последние шесть лет количество курящих россиян сокращается. По данным Росстата, в 2019 году потребляли табак 23,2% жителей страны, в 2020-м ― 21,5%, а в 2021-м ― 20,3%. В следующие три года показатель продолжил снижаться ― до 19,2%, 18,7% и 18,6% соответственно.