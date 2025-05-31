В России курит каждый пятый житель старше 15 лет

Каждый пятый россиянин (18,5%) старше 15 лет курит табак. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Минздрава.
Меньше всего среди российских регионов вредная привычка распространена в Чечне ― там курят лишь 0,2% населения. Следом идут Ингушетия (6,17%), Кабардино-Балкария (10,31%), Карачаево-Черкесия (11,18%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (11,58%).
Больше всего курят жители Дальневосточных регионов. Первое место по этому показателю занимает Еврейская автономная область, где к табаку пристрастились 34,38% жителей старше 15. За ней следуют Амурская область (28,78%), Бурятия (27,70%), Тыва (27,13%) и Республика Алтай (26,91%).
Последние шесть лет количество курящих россиян сокращается. По данным Росстата, в 2019 году потребляли табак 23,2% жителей страны, в 2020-м ― 21,5%, а в 2021-м ― 20,3%. В следующие три года показатель продолжил снижаться ― до 19,2%, 18,7% и 18,6% соответственно.
В Минздраве отметили, что курение — хорошо изученный фактор риска преждевременной смертности. Чаще всего смерти, связанные с этой привычкой, обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком полости рта, гортани, трахеи, легких или их хронической обструктивной болезнью (ХОБЛ).