Кошки умеют отличать хозяев по запаху

Хотя пока неясно, могут ли они идентифицировать конкретного человека. Чтобы установить этого, нужно провести эксперименты, в которых кошкам предлагали бы запахи нескольких знакомых людей. Так получилось бы найти специфические модели поведения, проявляющиеся только на запах хозяина.