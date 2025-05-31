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Кошки умеют отличать хозяев по запаху

Сегодня в 13:29
Фото: Kamil Pietrzak/Unsplash

Домашние кошки способны по запаху отличить хозяев от незнакомцев. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование, проведенной Токийским сельскохозяйственным университетом.

Ученые предложили 30 кошкам пробирки с ватными тампонами, которые пахли либо их хозяином, либо незнакомцем, либо были без запаха. Образцы взяли, натерев тампоны под мышками, за ухом и между пальцами ног людей.

Кошки проводили значительно больше времени, обнюхивая запахи незнакомцев, чем хозяев или пустые пробирки. Это, по мнению ученых, свидетельствует о способности кошек различать запахи знакомых и незнакомых людей.

Хотя пока неясно, могут ли они идентифицировать конкретного человека. Чтобы установить этого, нужно провести эксперименты, в которых кошкам предлагали бы запахи нескольких знакомых людей. Так получилось бы найти специфические модели поведения, проявляющиеся только на запах хозяина.

Авторы работы отметили, что кошки после обнюхивания терлись мордой о пробирки — так они метили предметы своим запахом. По мнению ученых, это указывает на то, что обнюхивание может быть исследовательским поведением, которое предшествует проставлению меток запахом.

Предыдущие исследования показали, что кошки способны различать голоса, интерпретировать взгляд человека, чтобы найти еду, а также менять поведение в зависимости от эмоционального состояния окружающих людей, которое они тоже распознают через запах. Было также известно, что котята дольше нюхают незнакомых кошек, чем матерей.

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