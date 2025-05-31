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Джиджи и Белла Хадид нашли сестру, о которой не знали 20 лет

Сегодня в 13:03
Фото: из соцсетей Беллы Хадид, Джиджи Хадид и Айдан Никс

Супермодели Джиджи и Белла Хадид нашли ранее неизвестную им сводную сестру. Об этом они рассказали Daily Mail.

23-летняя Айдан Никс — дочь их отца, палестино-американского девелопера Мохамеда Хадида. Она родилась после его краткого романа с Терри Хэтфилд Далл, с которой он познакомился после разводом с матерью моделей Йоландой Хадид в 2001 году.

«Более 20 лет назад у нашего папы был краткий роман вне брака, который привел к беременности. Айдан родилась и выросла во Флориде, ее воспитал другой мужчина, которого она считала своим родным отцом. Когда ей было 19, он скончался», — пояснили сестры Хадид.

После смерти отчима Никс из любопытства прошла генетический тест. Он и выявил ее биологическую связь с семьей Хадид.

Джиджи и Белла впервые связались с Айдан в конце 2023 года, когда она училась по обмену в Париже. С тех пор они приняли ее в семью.

«Она провела время со всеми нами, в том числе с нашим отцом, и мы ценим неожиданное и прекрасное пополнение в нашей семье», — добавили сестры в совместном заявлении.

Айдан недавно закончила нью-йоркскую школу дизайна Парсонс и теперь строит карьеру в индустрии моде. Несмотря на сложную семейную историю, Джиджи и Белла выразили поддержку Айдан и уважению ее частной жизни.

«Айдан и ее семья просят не вмешиваться в их частную жизнь, и мы полностью это уважаем. Мы любезно просим других поступать так же и уважать ее желание и право на анонимность, пока она продолжает свою жизнь как молодая женщина в Нью-Йорке», — продолжили Хадид.

Мохамед Хадид был женат трижды: на Мэри Батлер (две дочери), Йоланде Хадид (Джиджи, Белла, Анвар) и был помолвлен с Шивой Сафаи. Сейчас он встречается с российской моделью Кени Сильвой.

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