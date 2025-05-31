Джиджи и Белла Хадид нашли сестру, о которой не знали 20 лет

«Более 20 лет назад у нашего папы был краткий роман вне брака, который привел к беременности. Айдан родилась и выросла во Флориде, ее воспитал другой мужчина, которого она считала своим родным отцом. Когда ей было 19, он скончался», — пояснили сестры Хадид.