В Москве камерунец похитил 2 млн рублей, рассказывая, что может превратить бумагу в доллары

В Москве задержан мужчина, обвиняемый в хищении денег под предлогом «превращения бумаги в доллары». Об этом сообщает прокуратура столицы. По информации Baza, задержанный ― 40-летний Таканг Ханс Таби из Камеруна.
Он знакомился с гражданами и входил к ним в доверие, после чего сообщал, что умеет превращать бумагу в доллары. Мошенник утверждал, что делает это при помощи специального ритуала, известного только ему.
Вот как один из потерпевших описывает схему ритуала: «Необходимо взять купюру достоинством 5 тыс. рублей, помыть ее специальным порошком с водой, после чего полученной водой обработать находящиеся в чемодане денежные средства, выдержать их некоторое время в фольге, после указанных манипуляций с денежными средствами можно получить одну купюру достоинством 100 долларов».
Камерунец показывал потерпевшим преступный трюк, после которого граждане верили ему и отдавали деньги. Затем мужчина проводил ритуал и отдавал якобы готовые пачки денег, которые пока нельзя вскрывать, ― и скрывался.
У одного из пострадавших он похитил таким способом 500 тыс. рублей, у другого ― 1 млн 250 тыс. Камерунца обвиняют по частям 3 и 4 статьи 159 УК, которые предполагают сроки до шести и до 10 лет колонии соответственно.