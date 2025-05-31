В Москве камерунец похитил 2 млн рублей, рассказывая, что может превратить бумагу в доллары

Вот как один из потерпевших описывает схему ритуала: «Необходимо взять купюру достоинством 5 тыс. рублей, помыть ее специальным порошком с водой, после чего полученной водой обработать находящиеся в чемодане денежные средства, выдержать их некоторое время в фольге, после указанных манипуляций с денежными средствами можно получить одну купюру достоинством 100 долларов».