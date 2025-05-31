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Лондонские туннели, вдохновившие создателя Джеймса Бонда, превратят в музей шпионажа

Сегодня в 11:58
Иллюстрация: WilkinsonEyre

В лондонских туннелях, построенных во время Второй мировой войны, откроют музей шпионажа. Об этом сообщает The Guardian.

Комплекс туннелей Kingsway Exchange, расположенный на площади 8 тыс. квадратных метров под улицей Хай Холборн, был штабом британской спецслужбы Уинстона Черчилля. С ней во время службы в военной разведке регулярно работал Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде. Считается, что именно этот комплекс вдохновил писателя на создание отдела «Q» в его книгах.

Открытием музея шпионажа в лондонских туннелях займется Музей военной разведки вместе с компанией London Tunnels. Они намерены превратить комплекс в современную туристическую достопримечательность.

В музее представят оригинальные артефакты, оборудование, оружие и документы. Помимо этого, на объекте разместят иммерсивные интерактивные экспозиции и бар. Стоимость проекта оценивается в 220 млн фунтов стерлингов (296 млн долларов), а открытие выставки намечено на 2028 год.

В музее можно будет узнать о Битве за Британию и высадке в Нормандии, о шпионских операциях времен холодной войны и о борьбе за Фолкленды, а также об антитеррористических операциях XXI века. Одну из выставок планируют посвятить Джеймсу Бонду, еще одну ― Управлению специальных операций Великобритании. Тематика экспозиций будет постоянно меняться.

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