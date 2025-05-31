Лондонские туннели, вдохновившие создателя Джеймса Бонда, превратят в музей шпионажа

Комплекс туннелей Kingsway Exchange, расположенный на площади 8 тыс. квадратных метров под улицей Хай Холборн, был штабом британской спецслужбы Уинстона Черчилля. С ней во время службы в военной разведке регулярно работал Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде. Считается, что именно этот комплекс вдохновил писателя на создание отдела «Q» в его книгах.