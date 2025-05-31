Скончался композитор «Альфа» и «Сипмсонов» Альф Клаузен

«Альф был человеком тысячи музыкальных тем — на самом деле, наверное, больше десяти тысяч — за свои десятилетия в „Симпсонах“. Он был неутомим, вдохновлен и всегда готов к музыкальным вызовам, которые мы ему бросали. Я считал его нашим секретным оружием», — делился создатель мультсериала Мэтт Гроунинг в профайле для колледжа Беркли. Сильной стороной Клаузена была виртуозная работа в разных стилях — от симфонического до джазового и современного, часто с отсылками к известным киносаундтрекам.