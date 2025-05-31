Скончался композитор «Альфа» и «Сипмсонов» Альф Клаузен

В Лос-Анджелесе умер композитор Альф Клаузен. Его музыка звучит в «Симпсонах», сериале «Альф» и многих других телепроектах. Об этом пишет Variety.
Смерть наступила утром 29 мая. 84-летний мужчина долгие годы боролся с прогрессирующим супрануклеарным параличом.
Клаузен известен как самый номинированный композитор в истории премии «Эмми», за годы работы он оказывался в списках 30 раз. Всего он забрал две статуэтки, еще пять раз удостаивался премии «Энни». За долгую карьеру музыкант написал рекордные 600 оригинальных партитур для одного американского телесериала.
«Альф был человеком тысячи музыкальных тем — на самом деле, наверное, больше десяти тысяч — за свои десятилетия в „Симпсонах“. Он был неутомим, вдохновлен и всегда готов к музыкальным вызовам, которые мы ему бросали. Я считал его нашим секретным оружием», — делился создатель мультсериала Мэтт Гроунинг в профайле для колледжа Беркли. Сильной стороной Клаузена была виртуозная работа в разных стилях — от симфонического до джазового и современного, часто с отсылками к известным киносаундтрекам.
«Это работа мечты для композитора. Мэтт Гроунинг сказал мне в самом начале: 'Мы не мультфильм. Мы драма, где персонажи нарисованы. Пиши музыку, как для драмы'. Я передаю эмоции персонажей, а не просто аккомпанирую действию на экране», — объяснял свой подход композитор в материале Variety.
Клаузен присоединился к команде проекта во время второго сезона в 1990 году. На протяжении 27 лет он дирижировал оркестром из 35 музыкантов, как от него требовали продюсеры. Его неожиданное увольнение в августе 2017 года было мерой по сокращению затрат со стороны Fox и продюсерской компании Gracie Films и привело к шквал протестов фанатов по всему миру. Продюсеры позже признали его неоценимый вклад, присвоив титул «композитор-эмеритус» в последующих сезонах.
До «Симпсонов» он был известен как композитор сериала «Детективное агентство Лунный свет» (6 номинаций на «Эмми») и почти 100 эпизодов ситкома про инопланетянина «Альф»