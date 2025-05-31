Скончался композитор «Альфа» и «Сипмсонов» Альф Клаузен

Сегодня / 06:31
Создатель «Настоящего детектива» хочет снять еще один сезон с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном
Сегодня / 13:03
Джиджи и Белла Хадид нашли сестру, о которой не знали 20 лет
Сегодня / 12:29
В Москве камерунец похитил 2 млн рублей, рассказывая, что может превратить бумагу в доллары
Сегодня / 11:58
Лондонские туннели, вдохновившие создателя Джеймса Бонда, превратят в музей шпионажа
Сегодня / 10:44
Роскачество начало проверку игрушек Labubu. В Госдуме готовят закон, чтобы их запретить
Сегодня / 10:42
В Госдуме предложили сделать парковку в Москве бесплатной по субботам
Сегодня / 09:56
NYT: Илон Маск злоупотреблял наркотиками во время предвыборной кампании Трампа
Сегодня / 09:54
В Японии установили рекорд по скорости интернета ― 125 тыс. гигабайт в секунду
Сегодня / 08:50
«Игра в кальмара», «Переходный возраст», «Ричер»: аналитики назвали самые популярные сериалы США
Сегодня / 07:55
Энтони Старр — о поклонниках Хоумлендера: «Не думал, что кто‑то начнет ему сопереживать»
Сегодня / 06:54
Звезду НБА Зайона Уильямсона обвинили в изнасиловании
Сегодня / 22:53
Элизабет Дебики снимется в сиквеле «Однажды в… Голливуде» Дэвида Финчера
Сегодня / 22:02
В Петербурге открылся отель для бездомных котов «Котелло»
Сегодня / 21:08
Миша Бартон появится в криминальном триллере «Плохие новости на пороге»
Вчера / 20:25
«Это не конкурс популярности»: Дональд Трамп высказался по поводу помилования Пи Дидди
Вчера / 20:10
В сети появился трейлер документальной ленты «Наследие Винсента Прайса» о звезде хорроров 50–60-х
Обновлено вчера в 19:30
Бэнкси представил новую работу — маяк на блеклой стене
Вчера / 19:20
Hulu назвал дату выхода сериала «Царь горы». Он вернется на экраны спустя 15 лет
Вчера / 19:04
Суд признал незаконными требования авиакомпании «Победа» к размерам ручной клади
Вчера / 18:00
Тейлор Свифт выкупила права на свои первые шесть альбомов: «Я заливаюсь слезами радости»
Вчера / 17:47
Кикшеринги ввели рейтинг для электросамокатчиков
Вчера / 17:39
МЧС запросило 155 млрд рублей на восстановление бомбоубежищ
Вчера / 17:36
Ариана Гранде снимется в четвертом фильме «Знакомство с родителями»
Вчера / 16:52
Индийский стартап нанял ретривера на пост «директора по счастью»
Вчера / 16:45
Для съемок фильма «28 лет спустя» использовали 20 айфонов
Вчера / 16:42
Хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию через год
Вчера / 16:29
Летом в Москве заработают более 30 открытых бассейнов
Вчера / 15:53
В саду «Эрмитаж» пройдет «Это лето фестиваль». Рассказываем, что на нем будет

Скончался композитор «Альфа» и «Сипмсонов» Альф Клаузен

Сегодня в 12:15
Фото: семья Альфа Клаузена / Variety

В Лос-Анджелесе умер композитор Альф Клаузен. Его музыка звучит в «Симпсонах», сериале «Альф» и многих других телепроектах. Об этом пишет Variety.

Смерть наступила утром 29 мая. 84-летний мужчина долгие годы боролся с прогрессирующим супрануклеарным параличом.

Клаузен известен как самый номинированный композитор в истории премии «Эмми», за годы работы он оказывался в списках 30 раз. Всего он забрал две статуэтки, еще пять раз удостаивался премии «Энни». За долгую карьеру музыкант написал рекордные 600 оригинальных партитур для одного американского телесериала.

«Альф был человеком тысячи музыкальных тем — на самом деле, наверное, больше десяти тысяч — за свои десятилетия в „Симпсонах“. Он был неутомим, вдохновлен и всегда готов к музыкальным вызовам, которые мы ему бросали. Я считал его нашим секретным оружием», — делился создатель мультсериала Мэтт Гроунинг в профайле для колледжа Беркли. Сильной стороной Клаузена была виртуозная работа в разных стилях — от симфонического до джазового и современного, часто с отсылками к известным киносаундтрекам.

«Это работа мечты для композитора. Мэтт Гроунинг сказал мне в самом начале: 'Мы не мультфильм. Мы драма, где персонажи нарисованы. Пиши музыку, как для драмы'. Я передаю эмоции персонажей, а не просто аккомпанирую действию на экране», — объяснял свой подход композитор в материале Variety.

Клаузен присоединился к команде проекта во время второго сезона в 1990 году. На протяжении 27 лет он дирижировал оркестром из 35 музыкантов, как от него требовали продюсеры. Его неожиданное увольнение в августе 2017 года было мерой по сокращению затрат со стороны Fox и продюсерской компании Gracie Films и привело к шквал протестов фанатов по всему миру. Продюсеры позже признали его неоценимый вклад, присвоив титул «композитор-эмеритус» в последующих сезонах.

До «Симпсонов» он был известен как композитор сериала «Детективное агентство Лунный свет» (6 номинаций на «Эмми») и почти 100 эпизодов ситкома про инопланетянина «Альф»

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами