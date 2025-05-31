Роскачество начало проверку игрушек Labubu. В Госдуме готовят закон, чтобы их запретить

В организации отметили, что Labubu позиционируется как «веселая девочка-эльф, которая любит приключения», а не злой монстр. Однако Роскачество предупредило, что по опыту прошлых проверок (например, игрушек Хагги-Вагги), Лабубу могут продавать как «сувенирную продукцию», не предназначенную для детей.