Роскачество начало проверку игрушек Labubu. В Госдуме готовят закон, чтобы их запретить

Сегодня / 06:31
Создатель «Настоящего детектива» хочет снять еще один сезон с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном
Сегодня / 12:29
В Москве камерунец похитил 2 млн рублей, рассказывая, что может превратить бумагу в доллары
Сегодня / 12:15
Скончался композитор «Альфа» и «Сипмсонов» Альф Клаузен
Сегодня / 11:58
Лондонские туннели, вдохновившие создателя Джеймса Бонда, превратят в музей шпионажа
Сегодня / 10:42
В Госдуме предложили сделать парковку в Москве бесплатной по субботам
Сегодня / 09:56
NYT: Илон Маск злоупотреблял наркотиками во время предвыборной кампании Трампа
Сегодня / 09:54
В Японии установили рекорд по скорости интернета ― 125 тыс. гигабайт в секунду
Сегодня / 08:50
«Игра в кальмара», «Переходный возраст», «Ричер»: аналитики назвали самые популярные сериалы США
Сегодня / 07:55
Энтони Старр — о поклонниках Хоумлендера: «Не думал, что кто‑то начнет ему сопереживать»
Сегодня / 06:54
Звезду НБА Зайона Уильямсона обвинили в изнасиловании
Сегодня / 22:53
Элизабет Дебики снимется в сиквеле «Однажды в… Голливуде» Дэвида Финчера
Сегодня / 22:02
В Петербурге открылся отель для бездомных котов «Котелло»
Сегодня / 21:08
Миша Бартон появится в криминальном триллере «Плохие новости на пороге»
Вчера / 20:25
«Это не конкурс популярности»: Дональд Трамп высказался по поводу помилования Пи Дидди
Вчера / 20:10
В сети появился трейлер документальной ленты «Наследие Винсента Прайса» о звезде хорроров 50–60-х
Обновлено вчера в 19:30
Бэнкси представил новую работу — маяк на блеклой стене
Вчера / 19:20
Hulu назвал дату выхода сериала «Царь горы». Он вернется на экраны спустя 15 лет
Вчера / 19:04
Суд признал незаконными требования авиакомпании «Победа» к размерам ручной клади
Вчера / 18:00
Тейлор Свифт выкупила права на свои первые шесть альбомов: «Я заливаюсь слезами радости»
Вчера / 17:47
Кикшеринги ввели рейтинг для электросамокатчиков
Вчера / 17:39
МЧС запросило 155 млрд рублей на восстановление бомбоубежищ
Вчера / 17:36
Ариана Гранде снимется в четвертом фильме «Знакомство с родителями»
Вчера / 16:52
Индийский стартап нанял ретривера на пост «директора по счастью»
Вчера / 16:45
Для съемок фильма «28 лет спустя» использовали 20 айфонов
Вчера / 16:42
Хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию через год
Вчера / 16:29
Летом в Москве заработают более 30 открытых бассейнов
Вчера / 15:53
В саду «Эрмитаж» пройдет «Это лето фестиваль». Рассказываем, что на нем будет
Вчера / 15:37
В Греции пройдет первая в мире Олимпиада роботов-гуманоидов

Роскачество начало проверку игрушек Labubu. В Госдуме готовят закон, чтобы их запретить

Сегодня в 10:44
Фото: David Kristianto / Unsplash

Роскачество проверяет игрушки Labubu. Об этом представители ведомства сообщили «Ленте.ру»

бразцы для проверки закупят в рознице, включая маркетплейсы, где продаются более дешевые аналоги оригиналов стоимостью около 10 тысяч рублей. Эксперты изучат документацию и проведут лабораторные тесты безопасности и качества, уделив особое внимание «шарнирам и другим элементам игрушек».

В организации отметили, что Labubu позиционируется как «веселая девочка-эльф, которая любит приключения», а не злой монстр. Однако Роскачество предупредило, что по опыту прошлых проверок (например, игрушек Хагги-Вагги), Лабубу могут продавать как «сувенирную продукцию», не предназначенную для детей.

Популярность игрушек привлекла внимание властей. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила РБК о подготовке законопроекта «о правильных игрушках».

«Мы делали контрольную закупку. На игрушках Labubu нет ни единого слова по-русски и даже знак маркировки стоит не нашей страны. Поэтому, очевидно, здесь имеются проблемы с продажей данных игрушек», — уверена Буцкая.

Она добавила, что органам следует проверить, каким образом игрушки попадают в Россию, а их продажа требует обсуждения.

Персонаж Labubu бубу создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом для книги The Monsters. Китайская компания Pop Mart выпустила первые брелоки в 2019 году, позже добавив мягкие игрушки. Цена оригинальных кукол иногда превышает $100. Российские маркетплейсы предлагают реплики стоимостью от нескольких сотен до тысяч рублей.

Замруководителя Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил проверить влияние игрушек на детскую психику.

Игрушки стали мировым трендом в 2025 году благодаря поддержке знаменитостей вроде Ким Кардашьян и BLACKPINK. Ажиотаж вокруг них стал таким большим, что в Великобритании приостановили их офлайн-продажи из‑за столпотворения в магазинах.

ТНТ хотел сделать Чебубу героем своего новогоднего фильма. Однако после претензий от Союзмультфильма отказался от идеи.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами