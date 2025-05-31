Роскачество начало проверку игрушек Labubu. В Госдуме готовят закон, чтобы их запретить

Роскачество проверяет игрушки Labubu. Об этом представители ведомства сообщили «Ленте.ру»
бразцы для проверки закупят в рознице, включая маркетплейсы, где продаются более дешевые аналоги оригиналов стоимостью около 10 тысяч рублей. Эксперты изучат документацию и проведут лабораторные тесты безопасности и качества, уделив особое внимание «шарнирам и другим элементам игрушек».
В организации отметили, что Labubu позиционируется как «веселая девочка-эльф, которая любит приключения», а не злой монстр. Однако Роскачество предупредило, что по опыту прошлых проверок (например, игрушек Хагги-Вагги), Лабубу могут продавать как «сувенирную продукцию», не предназначенную для детей.
Популярность игрушек привлекла внимание властей. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила РБК о подготовке законопроекта «о правильных игрушках».
«Мы делали контрольную закупку. На игрушках Labubu нет ни единого слова по-русски и даже знак маркировки стоит не нашей страны. Поэтому, очевидно, здесь имеются проблемы с продажей данных игрушек», — уверена Буцкая.
Она добавила, что органам следует проверить, каким образом игрушки попадают в Россию, а их продажа требует обсуждения.
Персонаж Labubu бубу создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом для книги The Monsters. Китайская компания Pop Mart выпустила первые брелоки в 2019 году, позже добавив мягкие игрушки. Цена оригинальных кукол иногда превышает $100. Российские маркетплейсы предлагают реплики стоимостью от нескольких сотен до тысяч рублей.
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