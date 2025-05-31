В Госдуме предложили сделать парковку в Москве бесплатной по субботам

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил сделать парковку в Москве бесплатной по субботам. Но не круглый год, а в течение лета.
Свое обращение депутат направил заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максимы Ликсутову. Содержанием документа поделился ТАСС.
Нилов отметил, что в 2025 году в Москве можно бесплатно парковаться 72 дня. Из них 22 даты приходятся на государственные праздники, а еще 50 ― на воскресные дни, в которые парковки бесплатны за исключением улиц с определенными тарифами и зон динамического тарифа.
По словам депутата, эта практика позитивно оценивается автовладельцами, но в их сообществе есть запрос на дополнительные дни бесплатной парковки.
Нилов отметил, что летом в Москву на отдых и экскурсии приезжают из Подмосковья и других регионов. Бесплатная парковка по субботам может стимулировать транспортный туризм в столицу.