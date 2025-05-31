В Госдуме предложили сделать парковку в Москве бесплатной по субботам

Нилов отметил, что в 2025 году в Москве можно бесплатно парковаться 72 дня. Из них 22 даты приходятся на государственные праздники, а еще 50 ― на воскресные дни, в которые парковки бесплатны за исключением улиц с определенными тарифами и зон динамического тарифа.