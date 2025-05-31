NYT: Илон Маск злоупотреблял наркотиками во время предвыборной кампании Трампа

Однако собеседники газеты рассказали, что он принимал препарат почти ежедневно, смешивал его с экстази и галюциногенными грибами и весной прошлого года пожаловался на проблемы с мочевым пузырем — такое случается при хроническом злоупотреблении. К редакции также попало фото аптечки бизнесмена, которая включает в себя около 20 таблеток для ежедневного приема, в их числе есть аддералл.