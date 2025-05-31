NYT: Илон Маск злоупотреблял наркотиками во время предвыборной кампании Трампа

Илон Маск употреблял наркотики в больших объемах во время предвыборной кампании Дональда Трампа, утверждают источники The New York Times. По их словам, это привело к проблемам с мочевым пузырем.
В прошлом миллиардер признавал, что врач выписал ему рецепт на кетамин в качестве лекарства от депрессии, но отрицал его злоупотребление. По его словам, у него слишком много работы и анестетик мешает нормальному исполнению обязанностей.
Однако собеседники газеты рассказали, что он принимал препарат почти ежедневно, смешивал его с экстази и галюциногенными грибами и весной прошлого года пожаловался на проблемы с мочевым пузырем — такое случается при хроническом злоупотреблении. К редакции также попало фото аптечки бизнесмена, которая включает в себя около 20 таблеток для ежедневного приема, в их числе есть аддералл.
Экстази входит в список веществ, полностью запрещенных для федеральных служащих. Хотя Маск имел статус «специального государственного советника» и не подпадал под строгие правила обычных сотрудников, рекреационное употребление кетамина или его смешивание с другими веществами, вероятно, нарушало бы федеральные нормы.
SpaceX также ведет строгую политику нулевой терпимости к наркотикам из‑за государственных контрактов. Однако инсайдеры сообщили NYT, что Маск получал предупреждения о внезапных проверках.
В администрации Дональда Трампа Маск возглавлял Департамент эффективности правительства (DOGE). Его контракт истек 29 мая. Бизнесмен покинет пост советника. В награду за работу он получил золотой ключ.
На последней конференции владелец Tesla появился с синяком на правом глазу. Как он пояснил журналистам в кабинете, травму нанес его младший сын Икс, когда отец попросил ударить его по лицу.
«Я играл с сыном. Сказал ему, что он может ударить меня в лицо. Оказалось, у пятилеток уже неплохо поставлен удар. В тот момент я ничего не почувствовал», — рассказал Маск.
По данным Reuters, администрации Трампа и DOGE удалось сократить почти 12%, или 260 тыс. человек из 2,3 млн федеральных служащих, в основном за счет угроз увольнением, выкупов и предложений о досрочном выходе на пенсию. Деятельность департамента вызвала недовольство многих чиновников.
В России кетамин, экстази и аддералл внесены в список наркотических средств и психотропных веществ. Власти называют наркотики одной из угроз для безопасности страны.