В Японии установили рекорд по скорости интернета ― 125 тыс. гигабайт в секунду

В Японии исследователи установили новый мировой рекорд по скорости интернета. Они смогли достичь скорости передачи данных в 1,02 петабита в секунду (125 тыс. гигабайт в секунду) через кабель длиной 1 808 километров. Об этом сообщает Interesting Engineering.
Достигнутой скорости хватит, чтобы скачать 10 тыс. фильмов в формате 4K за одну секунду. Добиться такого результата удалось благодаря инновационной 19-ядерной оптоволоконной линии.
Ученые считают, что их новая технология поможет подготовить сети к будущему, когда объемы трафика взлетят благодаря ИИ, 6G, VR и Интернету вещей.
«В обществе пост-5G ожидается взрывной рост объемов трафика из‑за новых коммуникационных сервисов, поэтому требуется создание высокоразвитой информационно-коммуникационной инфраструктуры», — пишут авторы исследования.
Как отмечает Interesting Engineering, хоть раньше уже удавалось передавать петабиты в секунду, это происходило на коротких расстояниях (менее 1 километра). Обеспечить такую скорость на больших дистанциях мешал тот факт, что сигнал при прохождении через оптоволокно ослабляется.
Решить эту проблему японским ученым помогла умная система усиления сигнала и особый тип волокна ― 19-ядерное. Издание сравнивает его с 19-полосной магистралью, где каждая полоса упакована в волокно толщиной 0,125 миллиметров.