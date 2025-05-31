В Японии установили рекорд по скорости интернета ― 125 тыс. гигабайт в секунду

Как отмечает Interesting Engineering, хоть раньше уже удавалось передавать петабиты в секунду, это происходило на коротких расстояниях (менее 1 километра). Обеспечить такую скорость на больших дистанциях мешал тот факт, что сигнал при прохождении через оптоволокно ослабляется.