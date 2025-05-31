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«Игра в кальмара», «Переходный возраст», «Ричер»: аналитики назвали самые популярные сериалы США

Сегодня в 08:50

Аналитики Nielsen назвали самые популярные телешоу в США 2024–2025 годов. Их данные опубликовало Variety.

Исследователи оценили число просмотров сериалов и шоу в течение 35 дней после премьеры. В получившемся списке доминируют проекты от Netflix — в топ-10 сериалы от стриминговой площадки заняли пять строчек, а в топ-15 — сразу десять.

Лидером с внушительным отрывом стала «Игра в кальмара». Второй сезон корейской драмы увидели больше 27 млн зрителей.

На второе место попал «Переходный возраст». Хотя четырехсерийный британский проект со Стивеном Грэмом вышел лишь в марте этого года, за месяц он собрал у экранов впечатляющие 19 млн человек.

Третью позицию заняла криминальный триллер «Следопыт». Драма о волонтере, ищущем пропавших людей, привлекла больше 17 млн зрителей. Незначительно от нее отстал третий сезон детектива «Ричер»

Список целиком

  1. «Игра в кальмара» (Netflix) — 27.1 млн. зрителей
  2. «Переходный возраст» (Netflix) — 19 млн.
  3. «Следопыт» (CBS) — 17.4 млн.
  4. «Ричер» (Prime Video) — 17.3 млн.
  5. «Большой потенциал» (ABC) — 16.1 млн.
  6. «Мэтлок» (CBS) — 16 млн.
  7. «Лэндмен» (Paramount+) — 15.8 млн.
  8. «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» (Netflix) — 15.7 млн.
  9. «Нулевой день» (Netflix) — 15.7 млн.
  10. «Никто этого не хочет» (Netflix) — 15.2 млн.
  11. «Ночной агент» (Netflix) — 14.9 млн.
  12. «Первозданная Америка» (Netflix) — 13.8 млн.
  13. «Самый ценный игрок» (Netflix) — 13.1 млн.
  14. «Резиденция» (Netflix) — 12.8 млн.
  15. «Свой человек внутри» (Netflix) — 12.4 млн.
  16. «Первый брак Джорджи и Мэнди» (CBS) — 12.1 млн.
  17. «Призраки» (CBS) — 12.1 млн.
  18. «Йеллоустоун» (Paramount Network/CBS) — 12.1 млн.
  19. «1923» (Paramount+) — 11.9 млн.
  20. «Белый лотос» (HBO) — 11.6 млн.
  21. «Элсбет» (CBS) — 11.5 млн.
  22. «Мисс Рэйчел» (Netflix/YouTube) — 11.5 млн.
  23. «Остров Пальма» (Netflix) — 11.4 млн.
  24. «Уилл Трент» (ABC) — 11.4 млн.
  25. «911 служба спасения» (ABC) — 11.1 млн.
  26. «Ватсон» (CBS) — 11 млн.
  27. «Помешательство» (Netflix) — 11 млн.
  28. «Гангстерлэнд» (Paramount+) — 11 млн.
  29. «За красивым фасадов» (Netflix) — 10.9 млн.
  30. «Смена передач» (ABC) — 10.9 млн.
  31. «Новичок» (ABC) — 10.8 млн.
  32. «Морская полиция: Спецотдел» (CBS) — 10.6 млн.
  33. «ФБР» (CBS) — 10.6 млн.
  34. «Линкольн для адвоката» (Netflix) — 10.5 млн.
  35. «Черные голуби» (Netflix) — 10.4 млн.
  36. «Чикаго в огне» (NBC) — 10.3 млн.
  37. «Скучаю по тебе» (Netflix) — 10.2 млн.
  38. «Голубая кровь» (CBS) — 10.1 млн.
  39. «Виргин Ривер» (Netflix) — 10.1 млн.
  40. «Полиция Чикаго» (NBC) — 9.8 млн.
  41. «Медики Чикаго» (NBC) — 9.7 млн.
  42. «Страна пожаров» (CBS) — 9.6 млн.
  43. «Кросс» (Prime Video) — 9.6 млн.
  44. «Морская полиция: Начало» (CBS) — 9.3 млн.
  45. «Это все Агата» (Disney+) — 9 млн.
  46. «Начальная школа Эбботт» (ABC) — 8.8 млн.
  47. «60 минут» (CBS) — 8.7 млн.
  48. «Закон и порядок: Специальный корпус» (NBC) — 8.7 млн.
  49. «Рай» (Hulu) — 8.5 млн.
  50. «Король Талсы» (Paramount+) — 8.4 млн.
  51. «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» (CBS) — 8.4 млн.
  52. «Выживший (Сезон 48)» (CBS) — 8.3 млн.
  53. «Голос» (NBC) — 8.3 млн.
  54. «Дипломат» (Netflix) — 8.3 млн.
  55. «ФБР: За границей» (CBS) — 8.2 млн.
  56. «Великий уравнитель» (CBS) — 8.2 млн.
  57. «Убийства в одном здании» (Hulu) — 8.2 млн.
  58. «Кобра Кай» (Netflix) — 8.1 млн.
  59. «Последний герой (Сезон 47)» (CBS) — 7.9 млн.
  60. «Пингвин» (HBO) — 7.9 млн.
  61. «Спецназ: Львица» (Paramount+) — 7.8 млн.
  62. «Доктор Одиссей» (ABC) — 7.7 млн.
  63. «Док» (Fox) — 7.6 млн.
  64. «Голос (Вторник)» (NBC) — 7.5 млн.
  65. «Блестящие умы» (NBC) — 7.5 млн.
  66. «Внешние отмели» (Netflix) — 7.4 млн.
  67. «Американский идол» (ABC) — 7.3 млн.
  68. «Спецназ города ангелов (S.W.A.T.)» (CBS) — 7.2 млн.
  69. «Морская полиция: Сидней» (CBS) — 7.1 млн.
  70. «Is It Cake?» (Netflix) — 7.1 млн.
  71. «Танцы со звездами» (ABC) — 7.1 млн.
  72. «911: Одинокая звезда» (Fox) — 7.1 млн.
  73. «The Americas» (NBC) — 7 млн.
  74. «Игры Биста» (Prime Video) — 7 млн.
  75. «The Hunting Party» (NBC) — 7 млн.
  76. «Место счастливчиков» (NBC) — 6.9 млн.
  77. «Анатомия страсти» (ABC) — 6.9 млн.
  78. «Love on the Spectrum U.S.» (Netflix) — 6.8 млн.
  79. «Разделение» (Apple TV+) — 6.8 млн.
  80. «Закон и порядок» (NBC) — 6.7 млн.
  81. «Хорошая американская семья» (Hulu) — 6.7 млн.
  82. «Иррациональный» (NBC) — 6.6 млн.
  83. «Соседство» (CBS) — 6.4 млн.
  84. «Звёздные войны: Опорная команда» (Disney+) — 6.3 млн.
  85. «Студия сновидений» (Disney+) — 6.3 млн.
  86. «Рекрут» (Netflix) — 6.2 млн.
  87. «Победа или поражение» (Disney+) — 6.2 млн.
  88. «Клиника Святого Дениса» (NBC) — 6.1 млн.
  89. «Охотник за головами» (Prime Video) — 6 млн.
  90. «Поиски» (NBC) — 6 млн.
  91. «Сорвиголова: Рождённый заново» (Disney+) — 5.8 млн.
  92. «Слепая любовь» (Netflix) — 5.8 млн.
  93. «The Floor» (Fox) — 5.7 млн.
  94. «На вызове» (Prime Video) — 5.7 млн.
  95. «Удивительная гонка» (CBS) — 5.6 млн.
  96. «Пульс» (Netflix) — 5.6 млн.
  97. «Красота в темных тонах» (Netflix) — 5.6 млн.
  98. «Охота на виновников: О. Джей Симпсон» (Netflix) — 5.6 млн.
  99. «Коннеры» (ABC) — 5.6 млн.
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