«Игра в кальмара», «Переходный возраст», «Ричер»: аналитики назвали самые популярные сериалы США

Аналитики Nielsen назвали самые популярные телешоу в США 2024–2025 годов. Их данные опубликовало Variety.
Исследователи оценили число просмотров сериалов и шоу в течение 35 дней после премьеры. В получившемся списке доминируют проекты от Netflix — в топ-10 сериалы от стриминговой площадки заняли пять строчек, а в топ-15 — сразу десять.
Лидером с внушительным отрывом стала «Игра в кальмара». Второй сезон корейской драмы увидели больше 27 млн зрителей.
На второе место попал «Переходный возраст». Хотя четырехсерийный британский проект со Стивеном Грэмом вышел лишь в марте этого года, за месяц он собрал у экранов впечатляющие 19 млн человек.
Третью позицию заняла криминальный триллер «Следопыт». Драма о волонтере, ищущем пропавших людей, привлекла больше 17 млн зрителей. Незначительно от нее отстал третий сезон детектива «Ричер»
Список целиком
- «Игра в кальмара» (Netflix) — 27.1 млн. зрителей
- «Переходный возраст» (Netflix) — 19 млн.
- «Следопыт» (CBS) — 17.4 млн.
- «Ричер» (Prime Video) — 17.3 млн.
- «Большой потенциал» (ABC) — 16.1 млн.
- «Мэтлок» (CBS) — 16 млн.
- «Лэндмен» (Paramount+) — 15.8 млн.
- «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» (Netflix) — 15.7 млн.
- «Нулевой день» (Netflix) — 15.7 млн.
- «Никто этого не хочет» (Netflix) — 15.2 млн.
- «Ночной агент» (Netflix) — 14.9 млн.
- «Первозданная Америка» (Netflix) — 13.8 млн.
- «Самый ценный игрок» (Netflix) — 13.1 млн.
- «Резиденция» (Netflix) — 12.8 млн.
- «Свой человек внутри» (Netflix) — 12.4 млн.
- «Первый брак Джорджи и Мэнди» (CBS) — 12.1 млн.
- «Призраки» (CBS) — 12.1 млн.
- «Йеллоустоун» (Paramount Network/CBS) — 12.1 млн.
- «1923» (Paramount+) — 11.9 млн.
- «Белый лотос» (HBO) — 11.6 млн.
- «Элсбет» (CBS) — 11.5 млн.
- «Мисс Рэйчел» (Netflix/YouTube) — 11.5 млн.
- «Остров Пальма» (Netflix) — 11.4 млн.
- «Уилл Трент» (ABC) — 11.4 млн.
- «911 служба спасения» (ABC) — 11.1 млн.
- «Ватсон» (CBS) — 11 млн.
- «Помешательство» (Netflix) — 11 млн.
- «Гангстерлэнд» (Paramount+) — 11 млн.
- «За красивым фасадов» (Netflix) — 10.9 млн.
- «Смена передач» (ABC) — 10.9 млн.
- «Новичок» (ABC) — 10.8 млн.
- «Морская полиция: Спецотдел» (CBS) — 10.6 млн.
- «ФБР» (CBS) — 10.6 млн.
- «Линкольн для адвоката» (Netflix) — 10.5 млн.
- «Черные голуби» (Netflix) — 10.4 млн.
- «Чикаго в огне» (NBC) — 10.3 млн.
- «Скучаю по тебе» (Netflix) — 10.2 млн.
- «Голубая кровь» (CBS) — 10.1 млн.
- «Виргин Ривер» (Netflix) — 10.1 млн.
- «Полиция Чикаго» (NBC) — 9.8 млн.
- «Медики Чикаго» (NBC) — 9.7 млн.
- «Страна пожаров» (CBS) — 9.6 млн.
- «Кросс» (Prime Video) — 9.6 млн.
- «Морская полиция: Начало» (CBS) — 9.3 млн.
- «Это все Агата» (Disney+) — 9 млн.
- «Начальная школа Эбботт» (ABC) — 8.8 млн.
- «60 минут» (CBS) — 8.7 млн.
- «Закон и порядок: Специальный корпус» (NBC) — 8.7 млн.
- «Рай» (Hulu) — 8.5 млн.
- «Король Талсы» (Paramount+) — 8.4 млн.
- «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» (CBS) — 8.4 млн.
- «Выживший (Сезон 48)» (CBS) — 8.3 млн.
- «Голос» (NBC) — 8.3 млн.
- «Дипломат» (Netflix) — 8.3 млн.
- «ФБР: За границей» (CBS) — 8.2 млн.
- «Великий уравнитель» (CBS) — 8.2 млн.
- «Убийства в одном здании» (Hulu) — 8.2 млн.
- «Кобра Кай» (Netflix) — 8.1 млн.
- «Последний герой (Сезон 47)» (CBS) — 7.9 млн.
- «Пингвин» (HBO) — 7.9 млн.
- «Спецназ: Львица» (Paramount+) — 7.8 млн.
- «Доктор Одиссей» (ABC) — 7.7 млн.
- «Док» (Fox) — 7.6 млн.
- «Голос (Вторник)» (NBC) — 7.5 млн.
- «Блестящие умы» (NBC) — 7.5 млн.
- «Внешние отмели» (Netflix) — 7.4 млн.
- «Американский идол» (ABC) — 7.3 млн.
- «Спецназ города ангелов (S.W.A.T.)» (CBS) — 7.2 млн.
- «Морская полиция: Сидней» (CBS) — 7.1 млн.
- «Is It Cake?» (Netflix) — 7.1 млн.
- «Танцы со звездами» (ABC) — 7.1 млн.
- «911: Одинокая звезда» (Fox) — 7.1 млн.
- «The Americas» (NBC) — 7 млн.
- «Игры Биста» (Prime Video) — 7 млн.
- «The Hunting Party» (NBC) — 7 млн.
- «Место счастливчиков» (NBC) — 6.9 млн.
- «Анатомия страсти» (ABC) — 6.9 млн.
- «Love on the Spectrum U.S.» (Netflix) — 6.8 млн.
- «Разделение» (Apple TV+) — 6.8 млн.
- «Закон и порядок» (NBC) — 6.7 млн.
- «Хорошая американская семья» (Hulu) — 6.7 млн.
- «Иррациональный» (NBC) — 6.6 млн.
- «Соседство» (CBS) — 6.4 млн.
- «Звёздные войны: Опорная команда» (Disney+) — 6.3 млн.
- «Студия сновидений» (Disney+) — 6.3 млн.
- «Рекрут» (Netflix) — 6.2 млн.
- «Победа или поражение» (Disney+) — 6.2 млн.
- «Клиника Святого Дениса» (NBC) — 6.1 млн.
- «Охотник за головами» (Prime Video) — 6 млн.
- «Поиски» (NBC) — 6 млн.
- «Сорвиголова: Рождённый заново» (Disney+) — 5.8 млн.
- «Слепая любовь» (Netflix) — 5.8 млн.
- «The Floor» (Fox) — 5.7 млн.
- «На вызове» (Prime Video) — 5.7 млн.
- «Удивительная гонка» (CBS) — 5.6 млн.
- «Пульс» (Netflix) — 5.6 млн.
- «Красота в темных тонах» (Netflix) — 5.6 млн.
- «Охота на виновников: О. Джей Симпсон» (Netflix) — 5.6 млн.
- «Коннеры» (ABC) — 5.6 млн.