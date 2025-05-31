«Для Хоумлендера это как сеанс терапии, просто с кучей убийств. Я попросил [шоураннера Эрика Крипке] доработать сцену, и потом мы начали съемки», — поделился Старр. Изначально Хоумлендер должен был хладнокровно всех перебить, однако актер настоял на более тонких эмоциях героя, вернувшегося в ключевое место из своего детства.