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Энтони Старр — о поклонниках Хоумлендера: «Не думал, что кто‑то начнет ему сопереживать»

Сегодня в 07:55
Фото: Jasper Savage/Amazon Studios

Звезда «Пацанов» Энтони Старр удивлен, что многие зрители сериала любят и поддерживают Хоумлендера. Об этом он рассказал в бесед с журналом Entertainment Weekly.

«В соцсетях появилось много парней, которых нужно одернуть и напомнить, что Хоумлендер не может быть героем ни при каких обстоятельствах. Хотя его действительно прославляют и любят. Это невероятно», — отметил актер.

Старр не ожидал, что зрители когда‑либо встанут на сторону Хоумлендера, ведь персонаж открыто презирает обычных людей и считает их низшими существами: «Я не думал, что зрители будут игнорировать это и начнут сопереживать этому монстру».

Исполнитель роли вспомнил, как попытался добавить многогранности суперзлодею в эпизоде четвертого сезона, где тот посещает секретную лабораторию Vought и издевается над бывшими надзирателями.

«Для Хоумлендера это как сеанс терапии, просто с кучей убийств. Я попросил [шоураннера Эрика Крипке] доработать сцену, и потом мы начали съемки», — поделился Старр. Изначально Хоумлендер должен был хладнокровно всех перебить, однако актер настоял на более тонких эмоциях героя, вернувшегося в ключевое место из своего детства.

Актер сам добавил в одну из сцен истерический маниакальный смех: «Я засмеялся на глазах у съемочной группы, а в ответ — тишина. И я подумал, что не справился. Но верил, что все получится и очень хотел попробовать».

Старр признался, что тишина длилась весь съемочный день и заставила его сомневаться, что выбор не передает душевную боль Хоумлендера. «Но когда ты смотришь на итог, смех там очень к месту. Сам процесс — пробовать новое, сработает прием или нет — для меня необходим».

Ранее звезда сериала делилась, что его раздражают сравнения с Хоумлендером, а вне съемочной площадки он старается максимально дистанцироваться от персонажа.

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