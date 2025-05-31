Звезду НБА Зайона Уильямсона обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 19:30
Бэнкси представил новую работу — маяк на блеклой стене
Сегодня / 06:31
Создатель «Настоящего детектива» хочет снять еще один сезон с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном
Сегодня / 22:53
Элизабет Дебики снимется в сиквеле «Однажды в… Голливуде» Дэвида Финчера
Сегодня / 22:02
В Петербурге открылся отель для бездомных котов «Котелло»
Сегодня / 21:08
Миша Бартон появится в криминальном триллере «Плохие новости на пороге»
Вчера / 20:25
«Это не конкурс популярности»: Дональд Трамп высказался по поводу помилования Пи Дидди
Вчера / 20:10
В сети появился трейлер документальной ленты «Наследие Винсента Прайса» о звезде хорроров 50-60-х
Вчера / 19:20
Hulu назвал дату выхода сериала «Царь горы». Он вернется на экраны спустя 15 лет
Вчера / 19:04
Суд признал незаконными требования авиакомпании «Победа» к размерам ручной клади
Вчера / 18:00
Тейлор Свифт выкупила права на свои первые шесть альбомов: «Я заливаюсь слезами радости»
Вчера / 17:47
Кикшеринги ввели рейтинг для электросамокатчиков
Вчера / 17:39
МЧС запросило 155 млрд рублей на восстановление бомбоубежищ
Вчера / 17:36
Ариана Гранде снимется в четвертом фильме «Знакомство с родителями»
Вчера / 16:52
Индийский стартап нанял ретривера на пост «директора по счастью»
Вчера / 16:45
Для съемок фильма «28 лет спустя» использовали 20 айфонов
Вчера / 16:42
Хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию через год
Вчера / 16:29
Летом в Москве заработают более 30 открытых бассейнов
Вчера / 15:53
В саду «Эрмитаж» пройдет «Это лето фестиваль». Рассказываем, что на нем будет
Вчера / 15:37
В Греции пройдет первая в мире Олимпиада роботов-гуманоидов
Вчера / 15:35
Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с 6 лет
Вчера / 15:02
В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Алексею Балабанову
Вчера / 14:56
Лив Шрайбер, Стивен Грэм и Зази Битз снимутся в сериале по книгам Ларса Кеплера
Вчера / 14:19
Мария Грация Кьюри покинула пост креативного директора Dior
Вчера / 14:03
Сошедший ледник почти полностью уничтожил деревню в Швейцарских Альпах
Вчера / 13:55
Киану Ривзу не нравится сценарий фильма «Константин-2»
Вчера / 13:46
Надежда Кадышева обошла по упоминаниям в СМИ Егора Крида, Шамана и Ольгу Бузову
Вчера / 13:15
«Золушка», «Русалочка» и «Морозко»: названы самые токсичные сказки для детей
Вчера / 12:50
В России зафиксировали резкий рост детского ожирения

Звезду НБА Зайона Уильямсона обвинили в изнасиловании

Сегодня в 06:54
Фото: из соцсетей Зайона Уильямсона

Бывшая девушка обвинила звезду НБА Зайона Уильямсона в изнасиловании и абъюзе. Об этом говорится в исковом заявлении, поданном в суд Лос-Анджелеса, пишет NBC.

В документе анонимная истица заявила, что состояла с баскетболистом «Нью-Орлеан Пеликанс» в отношениях с 2018 по 2023 год, и рассказала о двух эпизодах насилия, а также угрозах убийством в адрес девушки и ее родителей.

По словам женщины, первый инцидент произошел в сентябре 2020 года в доме Уильямсона в Беверли-Хиллз. Когда она ложилась спать, спортсмен якобы назвал ее «зазнавшейся стервой», и потребовал заняться сексом. После отказа Уильямсон, как утверждается, «прижал истицу к кровати, заломил ей руки за спину и изнасиловал».

Второе нападение, согласно иску, случилось месяц спустя, также в Беверли-Хиллз. Узнав о планах девушки поехать в Сан-Диего к подруге, Уильямсон якобы «поднял ее, швырнул на землю и прижал за плечи», после чего снова совершил насилие.

Неизвестная обвинила спортсмена в систематическом абъюзе: кроме сексуализированного насилия Уильямсон мог душить ее, силой заталкивал в машину и не давал выйти, а также забирал ее телефон и не давал сообщить о случившемся.

Особую тяжесть добавляют заявления об угрозах убийством. По словам неизвестной, Уильямсон неоднократно угрожал «заплатить своему охраннику, чтобы тот выстрелил ей в голову», причем охранник в это время был рядом с оружием. Также игрок якобы угрожал убить ее родителей, мониторил ее местонахождение и отправлял друзей следить за ней.

Адвокат баскетболиста отверг обвинения в адрес своего клиента и назвал иск «попыткой вымогательства». «Мы воспринимаем эти заявления чрезвычайно серьезно и решительно их отрицаем. Утверждения, содержащиеся в иске, абсолютно ложны и безрассудны», — заявил он. По словам представителя спортсмена, его подзащитный уже обращался в полицию с заявлением о попытке шантажа и намерен подать встречный иск о защите репутации.

Тяжелый форвард «Пеликанс» Зион Уильямсон был выбран под первым номером на драфте NBA 2019 года. Он дважды принимал участие в играх всех звезд НБА

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами