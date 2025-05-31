Звезду НБА Зайона Уильямсона обвинили в изнасиловании

Бывшая девушка обвинила звезду НБА Зайона Уильямсона в изнасиловании и абъюзе. Об этом говорится в исковом заявлении, поданном в суд Лос-Анджелеса, пишет NBC.
В документе анонимная истица заявила, что состояла с баскетболистом «Нью-Орлеан Пеликанс» в отношениях с 2018 по 2023 год, и рассказала о двух эпизодах насилия, а также угрозах убийством в адрес девушки и ее родителей.
По словам женщины, первый инцидент произошел в сентябре 2020 года в доме Уильямсона в Беверли-Хиллз. Когда она ложилась спать, спортсмен якобы назвал ее «зазнавшейся стервой», и потребовал заняться сексом. После отказа Уильямсон, как утверждается, «прижал истицу к кровати, заломил ей руки за спину и изнасиловал».
Второе нападение, согласно иску, случилось месяц спустя, также в Беверли-Хиллз. Узнав о планах девушки поехать в Сан-Диего к подруге, Уильямсон якобы «поднял ее, швырнул на землю и прижал за плечи», после чего снова совершил насилие.
Неизвестная обвинила спортсмена в систематическом абъюзе: кроме сексуализированного насилия Уильямсон мог душить ее, силой заталкивал в машину и не давал выйти, а также забирал ее телефон и не давал сообщить о случившемся.
Особую тяжесть добавляют заявления об угрозах убийством. По словам неизвестной, Уильямсон неоднократно угрожал «заплатить своему охраннику, чтобы тот выстрелил ей в голову», причем охранник в это время был рядом с оружием. Также игрок якобы угрожал убить ее родителей, мониторил ее местонахождение и отправлял друзей следить за ней.
Адвокат баскетболиста отверг обвинения в адрес своего клиента и назвал иск «попыткой вымогательства». «Мы воспринимаем эти заявления чрезвычайно серьезно и решительно их отрицаем. Утверждения, содержащиеся в иске, абсолютно ложны и безрассудны», — заявил он. По словам представителя спортсмена, его подзащитный уже обращался в полицию с заявлением о попытке шантажа и намерен подать встречный иск о защите репутации.
Тяжелый форвард «Пеликанс» Зион Уильямсон был выбран под первым номером на драфте NBA 2019 года. Он дважды принимал участие в играх всех звезд НБА