Звезду НБА Зайона Уильямсона обвинили в изнасиловании

Особую тяжесть добавляют заявления об угрозах убийством. По словам неизвестной, Уильямсон неоднократно угрожал «заплатить своему охраннику, чтобы тот выстрелил ей в голову», причем охранник в это время был рядом с оружием. Также игрок якобы угрожал убить ее родителей, мониторил ее местонахождение и отправлял друзей следить за ней.