Создатель «Настоящего детектива» хочет снять еще один сезон с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто хотел бы снять еще один сезон с героями Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона. Об этом он рассказал в подкасте «Nothing Left Unsaid».
«У меня на самом деле есть еще одна история для Коула и Харта, которая — кто знает? — может быть, мы однажды ее сделаем. Она снова основана на персонажах… Но это не то, что я уже написал. Это просто было у меня в голове. И мы говорили о том, чтобы собраться вместе и сделать это. Я думаю, ребята открыты для этого. Вопрос лишь в том, случится ли это когда‑нибудь», — сказал сценарист.
Поклонники детективной антологии считают первый сезон лучшим из снятых четырех, об этом говорят оценки эпизодов на IMDb. Того же мнения придерживается и Мэттью Макконахи, который называл первый сезон «невероятным телешоу» и «великим событием». Он и Харрельсон были номинированы на «Эмми» за работу в сериале.
Пиццолатто участвовал в создании второго и третьего сезонов сериала, но покинул проект до начала работы над четвертым сезоном, «Страна ночи». Как он пояснил в подкасте, решение уйти он принял самостоятельно.
«Я сам отказался от контракта в конце 2019 года. Думаю, мы бы сняли и четвертый сезон, если бы я прислал HBO сценарий. Морально я устал ходить в такой тьме. И связываться с такими мрачными историями. К тому же, я получил полную опеку над своей дочерью и посвятил себя отцовству. поэтому мне пришлось отказаться от многих проектов в 2020 году», — отметил Пиццолатто.
Впрочем, сценарист не так давно пересекался с Макконахи и Харрельсоном для съемок рекламного ролика, вдохновленного «Настоящим детективом». В видео актеры вновь примерили культовые образы и призвали власти штата увеличить финансирование киноиндустрии.
Кроме того, Макконахи и Харрельсон встретятся вновь на съемочной площадке комедийного сериала для Apple TV+.
«Настоящий детектив» же получит на пятый сезон. Шоураннером вновь станет Лисса Лопес, работавшая над последней частью антологии. Она стала самой успешной за историю сериала — в среднем каждую серию посмотрели 12,7 млн зрителей.