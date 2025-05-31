Создатель «Настоящего детектива» хочет снять еще один сезон с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном

«У меня на самом деле есть еще одна история для Коула и Харта, которая — кто знает? — может быть, мы однажды ее сделаем. Она снова основана на персонажах… Но это не то, что я уже написал. Это просто было у меня в голове. И мы говорили о том, чтобы собраться вместе и сделать это. Я думаю, ребята открыты для этого. Вопрос лишь в том, случится ли это когда‑нибудь», — сказал сценарист.