Элизабет Дебики снимется в сиквеле «Однажды в… Голливуде» Дэвида Финчера

Звезда сериала «Корона» Элизабет Дебики снимется в сиквеле фильма «Однажды в… Голливуде», который взялся режиссировать Дэвид Финчер. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Съемки картины начнутся в июле в Калифорнии. В них примут участие Брэд Питт и Скотт Каан («Знакомьтесь: Дэйв», «12 друзей Оушена»). Будущая лента выйдет на стриминговом сервисе Netflix.
Сюжет проекта держится в секрете. В его центре окажется Клифф Бут, бывший каскадер и дублер актера Рика Далтона. Действие фильма развернется после событий оригинальной картины.
Сценарий сиквела написал Квентин Тарантино, постановщик «Однажды в… Голливуде». Он решил не снимать проект самостоятельно, но доверил его Финчеру по рекомендации Питта.
По информации СМИ, в сюжете будут фигурировать два важных женских персонажа. Одна женщина, по сюжету, владеет баром и площадкой для рестлинга, другая выступает трофейной женой. Достанется ли одна из этих ролей Дебики, неясно.