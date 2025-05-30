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В Петербурге открылся отель для бездомных котов «Котелло»

Сегодня в 22:02

В петербургском «Севкабель Порту» открылся отель для бездомных котов «Котелло». Об этом сообщил Adindex.

Отель открыла сеть «Отелло» при поддержке фонда «Ника», помогающего уличным животным. «Котелло» построили в виде многоуровневого домика в духе глэмпинга. Внутри домика кошки могут укрыться от непогоды и вкусно поесть.

Отель утеплен и оснащен всем необходимым для комфорта животных: мисками для еды и воды, когтеточками и лежанками. Внутри есть несколько полочек и платформ — коты могут выбрать себе место по вкусу.

Авторы проекта планируют в будущем заниматься стерелизацией и вакцинацией животных. Кроме того, рядом с гостиницей скоро появится информационная табличка с QR-кодом. Пройдя по ссылке, любой желающий сможет узнать больше о постояльцах «Котелло» и получить гайд по обращению с бездомными животными.

«Пока мы ведем переговоры с организациями, которые помогают в вопросе стерилизации и вакцинации животных, нам было важно обеспечить четвероногих друзей теплом и крышей над головой в месте, где они давно живут. Так и возникла идея построить отель для котиков», — рассказала замгендиректора «Севкабель Порта» Валентина Антюшина.

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