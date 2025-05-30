В Петербурге открылся отель для бездомных котов «Котелло»

«Пока мы ведем переговоры с организациями, которые помогают в вопросе стерилизации и вакцинации животных, нам было важно обеспечить четвероногих друзей теплом и крышей над головой в месте, где они давно живут. Так и возникла идея построить отель для котиков», — рассказала замгендиректора «Севкабель Порта» Валентина Антюшина.