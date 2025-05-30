Миша Бартон появится в криминальном триллере «Плохие новости на пороге»

Актриса Миша Бартон, известная по сериалу «Одинокие сердца», появится в криминальном триллере «Плохие новости на пороге» («Bad News on the Doorstep»). Об этом сообщил Deadline.
Партнерами Бартон по картине станут Чазз и Данте Пальминтери, Роберт и Ника Дави, Роб Гронковски и Систин Сталлоне, дочь Сильвестра Сталлоне. Действие ленты развернется в 50-х и будет связано с мафией.
Актерский состав дополнят Роберт Пикардо, Серина Винсент, Федерико Кастеллуччио, Винсент Пасторе, Эд Маринаро, Джон Фиоре, Кеа Хо, Роб Гун и Салли Эрна. Съемки проекта уже завершились в Род-Айленде.
Когда фильм выйдет на экраны, не уточняется. Он расскажет историю о взрослении двух итало-американских футболистов Фрэнка и Джино, живущих в Нью-Джерси и сталкивающихся с соблазнами мира организованной преступности.
Режиссером триллера стал Том Денуччи, продюсерами выступили Чад А. Верди и Мишель Верди, Чад Верди-мл, Пол Люба и Сера Верди. Сценарий фильма написали Денуччи и Джо Сервазио на основе полуавтобиографического романа последнего.