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В сети появился трейлер «Наследие Винсента Прайса» о звезде классических хорроров

Вчера в 20:10
Кадр: Wicked Vision Distribution GmbH/YouTube

На ютуб-канале Wicked Vision Distribution GmbH опубликовали трейлер документального фильма «Наследие Винсента Прайса», посвященного звезде хорроров 50-60-х годов.

Картина выйдет на экраны осенью 2025 года. Она расскажет о творческом пути актера, известного по лентам «Дом ночных призраков», «Дом восковых фигур» и «Падение дома Ашеров».

Проект раскроет, как Винсент Прайс стал самым известным артистом из фильмов ужасов и повлиял на индустрию хорроров. В документальной ленте приняли участие коллеги актера и его друзья.

Постановщиком картины стал Лорент Охмансик, продюсерами выступили Дэниел Пире и Виктория Прайс. Исполнительным продюсером выступила Лиза Шмидт.

Винсент Прайс — американский актер, который родился в Сент-Луисе в мае 1911 года. Еще в юности он полюбил фильмы ужасов, такие как «Доктор Джекилл и мистер Хайд. На рубеже 20-30-х годов Прайс дебютировал в кино.

Во времена Великой депрессии будущая кинозвезда переехал в Лондон, где начал преподавать. Однажды Прайс увидел актера Джона Гилгуда в «Гамлете» и решил стать профессиональным артистом.

Прайс вернулся в США, выступал на Бродвее, а в 1938 году подписал контракт с голливудской студией Universal Pictures. Он снялся в «Частной жизни Елизаветы и Эссеса», «Возвращении человека-невидимки» и «Доме о семи фронтонах».

В 40-х Прайс начал сотрудничать с 20th Century Fox. Среди его картин были «Песня Бернадетт», «Шок», «Женщина его мечты», «Серенада». После релиза «Дома восковых фигур» актер все чаще стал сниматься в хоррорах.

Его можно было увидеть в «Мухе», «Доме на холме призраков», «Вороне», «Маске Красной смерти», «Ужасный доктор Файбс», «Театр крови», «Клуб монстров», «Дом длинных теней», «Эдвард Руки-ножницы».

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