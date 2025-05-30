В сети появился трейлер «Наследие Винсента Прайса» о звезде классических хорроров

Винсент Прайс — американский актер, который родился в Сент-Луисе в мае 1911 года. Еще в юности он полюбил фильмы ужасов, такие как «Доктор Джекилл и мистер Хайд. На рубеже 20-30-х годов Прайс дебютировал в кино.