«Это не конкурс популярности»: Дональд Трамп высказался по поводу помилования Пи Дидди

Дональд Трамп рассказал, помиловал ли бы он рэпера Пи Дидди, слушания по делу которого идут уже две недели. Вопрос прозвучал во время пресс-конференции журналистов, которая прошла в Овальном кабинете, пишет Variety.
Корреспондент Fox News Питер Дуси напомнил президенту США, что в 2012 году тот работал ведущим программы «Ученик» на канале NBC. И однажды в эфире сказал, что близко дружит с Шоном Комбсом. На это Трамп ответил, что не следит за судебным процессом над Дидди.
«Я его не видел и не разговаривал с ним много лет. Раньше я ему очень нравился, но, думаю, когда ушел в политику, эти отношения разрушились. Что касается помилования, то это не конкурс популярности… Я бы, конечно, посмотрел на факты. Если я считаю, что он с кем‑то плохо обращался, нравился я ему или нет, но это не окажет на меня никакого влияния», — сказал Трамп.
Пи Дидди арестовали 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в торговле людьми, рэкете, изнасилованиях, домогательствах, шантаже, вымогательстве, принуждении к незаконному труду и других преступлениях. Если Дидди признают виновным, ему грозит как минимум один пожизненный срок.
Судебные заседания по делу Дидди начались 12 мая и проходят в закрытом формате. За первые две недели показания успели дать бывшая девушка Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с Дидди. О том, что говорят о Дидди на суде, можно прочитать в материале «Афиши Daily».