«Это не конкурс популярности»: Дональд Трамп высказался по поводу помилования Пи Дидди

«Я его не видел и не разговаривал с ним много лет. Раньше я ему очень нравился, но, думаю, когда ушел в политику, эти отношения разрушились. Что касается помилования, то это не конкурс популярности… Я бы, конечно, посмотрел на факты. Если я считаю, что он с кем‑то плохо обращался, нравился я ему или нет, но это не окажет на меня никакого влияния», — сказал Трамп.