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«Это не конкурс популярности»: Дональд Трамп высказался по поводу помилования Пи Дидди

Вчера в 20:25
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Дональд Трамп рассказал, помиловал ли бы он рэпера Пи Дидди, слушания по делу которого идут уже две недели. Вопрос прозвучал во время пресс-конференции журналистов, которая прошла в Овальном кабинете, пишет Variety.

Корреспондент Fox News Питер Дуси напомнил президенту США, что в 2012 году тот работал ведущим программы «Ученик» на канале NBC. И однажды в эфире сказал, что близко дружит с Шоном Комбсом. На это Трамп ответил, что не следит за судебным процессом над Дидди.

«Я его не видел и не разговаривал с ним много лет. Раньше я ему очень нравился, но, думаю, когда ушел в политику, эти отношения разрушились. Что касается помилования, то это не конкурс популярности… Я бы, конечно, посмотрел на факты. Если я считаю, что он с кем‑то плохо обращался, нравился я ему или нет, но это не окажет на меня никакого влияния», — сказал Трамп.

Пи Дидди арестовали 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в торговле людьми, рэкете, изнасилованиях, домогательствах, шантаже, вымогательстве, принуждении к незаконному труду и других преступлениях. Если Дидди признают виновным, ему грозит как минимум один пожизненный срок.

Судебные заседания по делу Дидди начались 12 мая и проходят в закрытом формате. За первые две недели показания успели дать бывшая девушка Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с Дидди. О том, что говорят о Дидди на суде, можно прочитать в материале «Афиши Daily».

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