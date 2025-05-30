Суд признал незаконными требования авиакомпании «Победа» к размерам ручной клади

Щербинский районный суд Москвы признал незаконными требования авиакомпании «Победа» к размерам ручной клади пассажиров. Об этом сообщила Генпрокуратура России.
Суд согласился с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой, что перевозчик «злоупотребил предоставленным законодательством правом на определение габаритов» и умышленно создал неприемлемые условия для клиентов.
В результате пассажиры лишились возможности перевозить свободно вещи, размеры которых по закону нельзя ограничивать. Среди таких вещей — портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак.
«Победа» существенно сократила размеры разрешенной ручной клади. Ширина предметов, которые пассажиры могли взять с собой на борт, должна была не превышать 4 см.
Какие меры суд принял в отношении авиакомпании, в сообщении не уточнили. Представители перевозчика пока также не прокомментировали ситуацию.
Ранее «Победа» ввела запрет на просмотр видео со звуком и прослушивание музыки без наушников во время полетов. Запрет прописали в Правилах поведения клиентов на борту воздушного судна.