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Суд признал незаконными требования авиакомпании «Победа» к размерам ручной клади

Вчера в 19:04
Фото: Carlos Coronado/Unsplash

Щербинский районный суд Москвы признал незаконными требования авиакомпании «Победа» к размерам ручной клади пассажиров. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

Суд согласился с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой, что перевозчик «злоупотребил предоставленным законодательством правом на определение габаритов» и умышленно создал неприемлемые условия для клиентов.

В результате пассажиры лишились возможности перевозить свободно вещи, размеры которых по закону нельзя ограничивать. Среди таких вещей — портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак.

«Победа» существенно сократила размеры разрешенной ручной клади. Ширина предметов, которые пассажиры могли взять с собой на борт, должна была не превышать 4 см.

Какие меры суд принял в отношении авиакомпании, в сообщении не уточнили. Представители перевозчика пока также не прокомментировали ситуацию.

Ранее «Победа» ввела запрет на просмотр видео со звуком и прослушивание музыки без наушников во время полетов. Запрет прописали в Правилах поведения клиентов на борту воздушного судна.

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