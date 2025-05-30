Hulu назвал дату выхода сериала «Царь горы». Он вернется на экраны спустя 15 лет

Обновлено вчера в 19:30
Бэнкси представил новую работу — маяк на блеклой стене
Вчера / 20:25
«Это не конкурс популярности»: Дональд Трамп высказался по поводу помилования Пи Дидди
Вчера / 19:04
Суд признал незаконными требования авиакомпании «Победа» к размерам ручной клади
Вчера / 18:00
Тейлор Свифт выкупила права на свои первые шесть альбомов: «Я заливаюсь слезами радости»
Вчера / 17:47
Кикшеринги ввели рейтинг для электросамокатчиков
Вчера / 17:39
МЧС запросило 155 млрд рублей на восстановление бомбоубежищ
Вчера / 17:36
Ариана Гранде снимется в четвертом фильме «Знакомство с родителями»
Вчера / 16:52
Индийский стартап нанял ретривера на пост «директора по счастью»
Вчера / 16:45
Для съемок фильма «28 лет спустя» использовали 20 айфонов
Вчера / 16:42
Хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию через год
Вчера / 16:29
Летом в Москве заработают более 30 открытых бассейнов
Вчера / 15:53
В саду «Эрмитаж» пройдет «Это лето фестиваль». Рассказываем, что на нем будет
Вчера / 15:37
В Греции пройдет первая в мире Олимпиада роботов-гуманоидов
Вчера / 15:35
Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с 6 лет
Вчера / 15:02
В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Алексею Балабанову
Вчера / 14:56
Лив Шрайбер, Стивен Грэм и Зази Битз снимутся в сериале по книгам Ларса Кеплера
Вчера / 14:19
Мария Грация Кьюри покинула пост креативного директора Dior
Вчера / 14:03
Сошедший ледник почти полностью уничтожил деревню в Швейцарских Альпах
Вчера / 13:55
Киану Ривзу не нравится сценарий фильма «Константин-2»
Вчера / 13:46
Надежда Кадышева обошла по упоминаниям в СМИ Егора Крида, Шамана и Ольгу Бузову
Вчера / 13:15
«Золушка», «Русалочка» и «Морозко»: названы самые токсичные сказки для детей
Вчера / 12:50
В России зафиксировали резкий рост детского ожирения
Вчера / 12:18
О Лисе из Blackpink снимут документальный фильм
Вчера / 12:18
Графический дизайнер из Бразилии создал первую точную 3D-реконструкцию лица Людвига ван Бетховена
Вчера / 11:55
У создателей «Разделения» есть две идеи для спин-оффов
Вчера / 11:02
Хантер Шефер может сыграть Зельду в предстоящей экранизации The Legend of Zelda
Вчера / 10:52
Екатеринбургский митрополит похвалил «Симпсонов» за продвижение семейных ценностей
Вчера / 10:46
Сериал «Папины дочки. Новые» получит полнометражный фильм

Hulu назвал дату выхода сериала «Царь горы». Он вернется на экраны спустя 15 лет

Вчера в 19:20
Фото: Hulu

Сериал «Царь горы» выйдет на стриминговом сервисе Hulu 4 августа. Премьера 10-серийного шоу состоится спустя 15 лет после выхода последнего эпизода, сообщает Deadline.

Действие «Царя горы» происходило в вымышленном городе Арлене в штате Техас. Шоу рассказывало о жизни продавца пропана Хэнка, его жены Пегги, их сына Бобби и племянницы Пегги Луанны.

События 14-го сезона будут разворачиваться спустя несколько лет после того, как зрители в последний раз видели семью Хилл. Хэнк и Пегги Хилл вышли на пенсию и возвращаются в изменившийся Арлен после многих лет работы в Саудовской Аравии, чтобы воссоединиться со старыми друзьями Дейлом, Бумхауэром и Биллом. А 21-летний Бобби хочет стать шеф-поваром в Далласе и наслаждается жизнью с бывшими одноклассниками Конни, Джозефом и Чейном.

Персонажей озвучат Майк Джадж , Кэти Нэджими, Памела Адлон, Джонни Хардвик, Стивен Рут, Лорен Том и Тоби Хасс.

Мультсериал дебютировал на канале Fox в 1997 году. Вышло 13 сезонов проекта, а в 2010-м его закрыли из‑за низких рейтингов. Слухи о возрождении ситкома ходят еще с 2017 года. Тогда Джадж и Дэниелс, а также актеры озвучки воссоединились на фестивале Sketchfest в честь 20-летия комедии. Официально о возвращении «Царя горы» создатели объявили еще в начале 2022 года.

В феврале 2023 года стало известно, что создатели мультсериала Майк Джадж и Грег Дэниелс станут исполнительными продюсерами проекта. Сериал получил премию «Эмми» и транслировался на канале Fox. Все сезоны теперь показывают на Hulu.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами