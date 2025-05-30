Hulu назвал дату выхода сериала «Царь горы». Он вернется на экраны спустя 15 лет

События 14-го сезона будут разворачиваться спустя несколько лет после того, как зрители в последний раз видели семью Хилл. Хэнк и Пегги Хилл вышли на пенсию и возвращаются в изменившийся Арлен после многих лет работы в Саудовской Аравии, чтобы воссоединиться со старыми друзьями Дейлом, Бумхауэром и Биллом. А 21-летний Бобби хочет стать шеф-поваром в Далласе и наслаждается жизнью с бывшими одноклассниками Конни, Джозефом и Чейном.