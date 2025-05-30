Hulu назвал дату выхода сериала «Царь горы». Он вернется на экраны спустя 15 лет

Сериал «Царь горы» выйдет на стриминговом сервисе Hulu 4 августа. Премьера 10-серийного шоу состоится спустя 15 лет после выхода последнего эпизода, сообщает Deadline.
Действие «Царя горы» происходило в вымышленном городе Арлене в штате Техас. Шоу рассказывало о жизни продавца пропана Хэнка, его жены Пегги, их сына Бобби и племянницы Пегги Луанны.
События 14-го сезона будут разворачиваться спустя несколько лет после того, как зрители в последний раз видели семью Хилл. Хэнк и Пегги Хилл вышли на пенсию и возвращаются в изменившийся Арлен после многих лет работы в Саудовской Аравии, чтобы воссоединиться со старыми друзьями Дейлом, Бумхауэром и Биллом. А 21-летний Бобби хочет стать шеф-поваром в Далласе и наслаждается жизнью с бывшими одноклассниками Конни, Джозефом и Чейном.
Персонажей озвучат Майк Джадж , Кэти Нэджими, Памела Адлон, Джонни Хардвик, Стивен Рут, Лорен Том и Тоби Хасс.
Мультсериал дебютировал на канале Fox в 1997 году. Вышло 13 сезонов проекта, а в 2010-м его закрыли из‑за низких рейтингов. Слухи о возрождении ситкома ходят еще с 2017 года. Тогда Джадж и Дэниелс, а также актеры озвучки воссоединились на фестивале Sketchfest в честь 20-летия комедии. Официально о возвращении «Царя горы» создатели объявили еще в начале 2022 года.
В феврале 2023 года стало известно, что создатели мультсериала Майк Джадж и Грег Дэниелс станут исполнительными продюсерами проекта. Сериал получил премию «Эмми» и транслировался на канале Fox. Все сезоны теперь показывают на Hulu.