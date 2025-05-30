Кикшеринги ввели рейтинг для электросамокатчиков

Сервисы «МТС Юрент» и Whoosh запустили рейтинг, который будет поощрять пользователей электросамокатов и применять к ним ограничения. Об этом пишет издание 66.ru.
Рейтинг будет учитывать несколько факторов:
- число поездок;
- наличие штрафов, предупреждений и аварий;
- стиль вождения;
- качество парковки;
- подтверждение возраста через банковские сервисы, сервисы Mos ID или МТС ID и другое.
На основе этих данных операторы будут выставлять персональные настройки: доступные скоростные режимы, доверие к парковке в случае сбоя геопозиции и наличие депозита перед поездкой.
Система будет работать в пилотном режиме. Некоторые новые пользователи по умолчанию будут иметь лимит скорости в 18–20 километров в час. При соблюдении правил они смогут со временем превысить лимит до 25 километров в час. Если пользователи снова начнут нарушать, их откатят к 20 километрам в час. Городские правила и медленные зоны продолжат действовать для всех.
«Подобные практики уже привычны горожанам и существуют в других транспортных сервисах — такси и каршеринге. Наш опыт показывает, что поощрение аккуратного вождения в сочетании с ограничениями за нарушения работает значительно лучше, чем радикальные запреты», — сказала директор по коммуникациям Whoosh Юлия Камойлик.
По словам директора проектов безопасности «МТС Юрент» Ильи Безопасных, скорость сама по себе напрямую не влияет на аварийность. «В то время как навыки управления самокатом, количество поездок и километров, которые пользователь проехал на самокате, играют ключевую роль. Мы хотим поощрять аккуратное вождение и соблюдение правил в городе», — добавил Безопасных.