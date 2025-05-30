Кикшеринги ввели рейтинг для электросамокатчиков

Система будет работать в пилотном режиме. Некоторые новые пользователи по умолчанию будут иметь лимит скорости в 18–20 километров в час. При соблюдении правил они смогут со временем превысить лимит до 25 километров в час. Если пользователи снова начнут нарушать, их откатят к 20 километрам в час. Городские правила и медленные зоны продолжат действовать для всех.