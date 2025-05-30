Тейлор Свифт выкупила права на свои первые шесть альбомов: «Я заливаюсь слезами радости»

Тейлор Свифт приобрела у компании Shamrock Capital мастер-записи (оригинальные записи, с которых делают копии пластинок) своих первых шести альбомов. Об этом певица сообщила на своем сайте. Звезда также получила права на свои видеоклипы, концертные записи, обложки альбомов, фотографии и неизданные песни.
«Я время от времени заливаюсь слезами радости с тех пор, как узнала, что это действительно происходит. Я действительно могу сказать эти слова: вся музыка, которую я когда‑либо делала… теперь принадлежит… мне», — написала Свифт.
По ее словам, идея вернуть себе музыку казалась несбыточной. В 2019 году мастер-записи у старого лейбла исполнительницы Big Machine купил менеджер Скутер Браун, известный по работе с Джастином Бибером, Арианой Гранде и Деми Ловато. В 2020 году Браун перепродал каталог инвестиционному фонду Shamrock. Но тот сохранил финансовую долю и продолжал зарабатывать на этих записях.
Поп-звезда запустила проект «Taylor’s Version» и стала выпускать новые записи старых альбомов. В 2021 году вышли «Fearless» и «Red», а в 2023 — «Speak Now» и «1989». В том же году певица отправилась в тур «Eras Tour», рекордные сборы от которого позволили ей выкупить оригинальные мастер-записи.
По словам Тейлор, перезаписанные «Taylor’s Versions» будут по-прежнему доступны наряду с оригиналами. Она добавила, что поклонникам не стоит ждать выхода перезаписи альбомов «Reputation» (2017) и дебютного «Taylor Swift» (2006) в ближайшее время. В письме кумир подростков поблагодарила Shamrock Capital, которая продала ей права. Стоимость сделки не разглашается.