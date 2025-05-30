Ариана Гранде снимется в четвертом фильме «Знакомство с родителями»

Американская певица и актриса Ариана Гранде, известная по фильму «Злая» и сериалу «Королевы крика», снимется в четвертом фильме серии «Знакомство с родителями». Об этом написал The Hollywood Reporter.
Гранде, по информации издания, сыграет возлюбленную сына Грэга и Пэм Факер. По сюжету, парень решит жениться на девушке, но его родители будут считать, что он ошибся в выборе избранницы.
Роли Грэга и Пэм вновь исполнят Бен Стиллер и Тери Поло. Также во франшизу вернется Роберт Де Ниро в образе отца Пэм. Появятся ли на экране Блайт Даннер, Дастин Хоффман и Барбара Стрейзанд, пока неясно.
Режиссером будущего проекта выступит Джон Гамбург, соавтор предыдущих трех частей серии. Постановщик фильма «Знакомство с родителями» и «Знакомство с Факерами» Джей Роуч станет продюсером ленты.
Другими продюсерами фильма будут Джейн Розенталь из Tribeca Productions, Де Ниро, Стиллер, Джон Лешер из Red Hour Films и Гамбург. Курировать съемки со стороны студии Universal возьмутся Мэтт Рейлли и Жаклин Гарелл.
Релиз комедии запланирован на 25 ноября 2026 года. Когда стартуют съемки картины, не уточняется.
Комедия «Знакомство с родителями» вышла на экраны в 2000 году. Фильм рассказал о непростых отношениях санитара Грэга с отцом его девушки Пэм, бывшим сотрудником ЦРУ. Продолжение ленты под названием «Знакомство с Факерами» рассказало уже о встрече семьи Пэм с эксцентричными родителями Грэга перед свадьбой пары.
Третья часть серии появилась в 2010 году, ее снял Пол Вайц. Лента показала, как выглядит жизнь полюбившихся героев спустя десять лет после свадьбы. К этому момент Пэм и Грэг уже стали родителями.