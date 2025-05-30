МЧС запросило 155 млрд рублей на восстановление бомбоубежищ

В 2014 году в России завершилась инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны. Позднее проверили подземные помещения, в том числе расположенные в торговых и развлекательных центрах. Кроме того, в МЧС изучили пещеры и горные выработки, а также метро, автомобильные и железнодорожные тоннели, подземные переходы.