МЧС запросило 155 млрд рублей на восстановление бомбоубежищ

МЧС России планирует привести в порядок все объекты гражданской обороны на территории страны. Для этого может понадобиться около 155 млрд рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу министерства Александра Куренкова.
Прежде всего восстановить хотят ранее построенные убежища и укрытия. «На мой взгляд, нужно выстраивать систему гражданской обороны, она должна максимально защитить население РФ. Мы вышли с инициативой к Минфину выделить 155 млрд рублей на модернизацию системы по всей стране», — заявил министр.
По мнению Куренкова, люди должны понимать важность убежищ, даже если сейчас они кажутся ненужными. При строительстве новых зданий следует предусматривать помещения двойного назначения, которые можно использовать как укрытия, считает министр. В качестве примера он привел подземный паркинг.
В 2014 году в России завершилась инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны. Позднее проверили подземные помещения, в том числе расположенные в торговых и развлекательных центрах. Кроме того, в МЧС изучили пещеры и горные выработки, а также метро, автомобильные и железнодорожные тоннели, подземные переходы.
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