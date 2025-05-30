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Индийский стартап нанял ретривера на пост «директора по счастью»

Сегодня в 16:52
Фото: Rahul Arepaka/LinkedIn

Стартап из индийского города Хайдарабад нанял золотистого ретривера на должность «директора по счастью». Об этом сообщает The Indian Express.

Компания Harvesting Robotics подчеркнула, что пес будет участвовать в формировании дружелюбной и позитивной атмосферы в коллективе.

«Встречайте нашего нового сотрудника — Денвера, директора по счастью. Он не пишет код. Ему все равно. Он просто приходит, покоряет сердца и заряжает энергией. Ах да, мы официально стали pet-friendly. Лучшее решение. Кстати, у него самые классные бонусы в компании», — сообщил основатель компании Рахул Арепака в LinkedIn.

Пост он сопроводил фотографией ретривера, который сидит у рабочего стола. Комментаторы сочли инициативу очень полезной, а кто‑то пошутил, что готов устроиться в такую фирму.

Денвер уже стал полноценным членом команды. У него появилась своя визитка, электронная почта и даже график встреч. В обязанности хвостатого входит приветствие сотрудников по утрам, участие в перерывах, создание комфортной обстановки во время напряженных рабочих дней и проведение коротких неформальных «кофейных сессий».

По мнению сотрудников, с появлением пса в офисе стало больше радости и спокойствия.

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