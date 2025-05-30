Индийский стартап нанял ретривера на пост «директора по счастью»

«Встречайте нашего нового сотрудника — Денвера, директора по счастью. Он не пишет код. Ему все равно. Он просто приходит, покоряет сердца и заряжает энергией. Ах да, мы официально стали pet-friendly. Лучшее решение. Кстати, у него самые классные бонусы в компании», — сообщил основатель компании Рахул Арепака в LinkedIn.