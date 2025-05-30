Индийский стартап нанял ретривера на пост «директора по счастью»

Стартап из индийского города Хайдарабад нанял золотистого ретривера на должность «директора по счастью». Об этом сообщает The Indian Express.
Компания Harvesting Robotics подчеркнула, что пес будет участвовать в формировании дружелюбной и позитивной атмосферы в коллективе.
«Встречайте нашего нового сотрудника — Денвера, директора по счастью. Он не пишет код. Ему все равно. Он просто приходит, покоряет сердца и заряжает энергией. Ах да, мы официально стали pet-friendly. Лучшее решение. Кстати, у него самые классные бонусы в компании», — сообщил основатель компании Рахул Арепака в LinkedIn.
Пост он сопроводил фотографией ретривера, который сидит у рабочего стола. Комментаторы сочли инициативу очень полезной, а кто‑то пошутил, что готов устроиться в такую фирму.
Денвер уже стал полноценным членом команды. У него появилась своя визитка, электронная почта и даже график встреч. В обязанности хвостатого входит приветствие сотрудников по утрам, участие в перерывах, создание комфортной обстановки во время напряженных рабочих дней и проведение коротких неформальных «кофейных сессий».
По мнению сотрудников, с появлением пса в офисе стало больше радости и спокойствия.