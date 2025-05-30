Хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию через год

Российский хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию после того, как у него завершится контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявила его супруга Анастасия Шубская.
Она рассказала, что контракт Овечкина истечет через год. После этого пара планирует вернуться «к себе на родину» и жить в Москве. «Мы останемся в России», — подчеркнула Шубская.
Ранее «Вашингтон Кэпиталз» утверждал, что следующий спортивный сезон не станет последним в карьере хоккеиста. Так клуб отреагировал на слова журналиста The Hockey Writers о том, что Овечкин намерен покинуть НХЛ.
Судя по словам Анастасии, у Овечкина действительно нет желания оставаться в НХЛ. До этого сам хоккеист в интервью рассказывал, что раздумывает об уходе из «Вашингтон Кэпиталз» после окончания контракта. Овечкин отмечал, что может продолжить свою хоккейную карьеру в московской команде «Динамо».
Александр Овечкин — один из самых успешных хоккеистов в российской истории. Он — обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира. За «Вашингтон Кэпиталз» спортсмен выступает с 2005 года.