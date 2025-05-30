Хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию через год

Судя по словам Анастасии, у Овечкина действительно нет желания оставаться в НХЛ. До этого сам хоккеист в интервью рассказывал, что раздумывает об уходе из «Вашингтон Кэпиталз» после окончания контракта. Овечкин отмечал, что может продолжить свою хоккейную карьеру в московской команде «Динамо».