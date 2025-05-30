Хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию через год

Сегодня / 13:46
Надежда Кадышева обошла по упоминаниям в СМИ Егора Крида, Шамана и Ольгу Бузову
Сегодня / 18:00
Тейлор Свифт выкупила права на свои первые шесть альбомов: «Я заливаюсь слезами радости»
Сегодня / 17:47
Кикшеринги ввели рейтинг для электросамокатчиков
Сегодня / 17:39
МЧС запросило 155 млрд рублей на восстановление бомбоубежищ
Сегодня / 17:36
Ариана Гранде снимется в четвертом фильме «Знакомство с родителями»
Сегодня / 16:52
Индийский стартап нанял ретривера на пост «директора по счастью»
Сегодня / 16:45
Для съемок фильма «28 лет спустя» использовали 20 айфонов
Сегодня / 16:29
Летом в Москве заработают более 30 открытых бассейнов
Сегодня / 15:53
В саду «Эрмитаж» пройдет «Это лето фестиваль». Рассказываем, что на нем будет
Сегодня / 15:37
В Греции пройдет первая в мире Олимпиада роботов-гуманоидов
Сегодня / 15:35
Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с 6 лет
Сегодня / 15:02
В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Алексею Балабанову
Сегодня / 14:56
Лив Шрайбер, Стивен Грэм и Зази Битз снимутся в сериале по книгам Ларса Кеплера
Сегодня / 14:19
Мария Грация Кьюри покинула пост креативного директора Dior
Сегодня / 14:03
Сошедший ледник почти полностью уничтожил деревню в Швейцарских Альпах
Сегодня / 13:55
Киану Ривзу не нравится сценарий фильма «Константин-2»
Сегодня / 13:15
«Золушка», «Русалочка» и «Морозко»: названы самые токсичные сказки для детей
Сегодня / 12:50
В России зафиксировали резкий рост детского ожирения
Сегодня / 12:18
О Лисе из Blackpink снимут документальный фильм
Сегодня / 12:18
Графический дизайнер из Бразилии создал первую точную 3D-реконструкцию лица Людвига ван Бетховена
Сегодня / 11:55
У создателей «Разделения» есть две идеи для спин-оффов
Сегодня / 11:02
Хантер Шефер может сыграть Зельду в предстоящей экранизации The Legend of Zelda
Сегодня / 10:52
Екатеринбургский митрополит похвалил «Симпсонов» за продвижение семейных ценностей
Сегодня / 10:46
Сериал «Папины дочки. Новые» получит полнометражный фильм
Сегодня / 10:17
Mash: Михаил Ефремов подписал контракт на 13 млн рублей и готовится к съемкам в фильме
Сегодня / 09:25
Влияние игрушек Labubu на психику детей проверит Российская академия образования
Сегодня / 09:11
«Афиша» и OneTwoTrip запускают совместный спецпроект о поездках за впечатлениями
Сегодня / 08:39
Аудитория Atomic Heart достигла 10 млн человек по всему миру

Хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию через год

Сегодня в 16:42
Фото: aleksandrovechkinofficial

Российский хоккеист Александр Овечкин вернется в Россию после того, как у него завершится контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявила его супруга Анастасия Шубская.

Она рассказала, что контракт Овечкина истечет через год. После этого пара планирует вернуться «к себе на родину» и жить в Москве. «Мы останемся в России», — подчеркнула Шубская.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» утверждал, что следующий спортивный сезон не станет последним в карьере хоккеиста. Так клуб отреагировал на слова журналиста The Hockey Writers о том, что Овечкин намерен покинуть НХЛ.

Судя по словам Анастасии, у Овечкина действительно нет желания оставаться в НХЛ. До этого сам хоккеист в интервью рассказывал, что раздумывает об уходе из «Вашингтон Кэпиталз» после окончания контракта. Овечкин отмечал, что может продолжить свою хоккейную карьеру в московской команде «Динамо».

Александр Овечкин — один из самых успешных хоккеистов в российской истории. Он — обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира. За «Вашингтон Кэпиталз» спортсмен выступает с 2005 года.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами