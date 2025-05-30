Летом в Москве заработают более 30 открытых бассейнов

Более 30 бассейнов под открытым небом заработают в Москве с 1 июня, сообщает московская мэрия.
Их оборудуют для взрослых и детей. Выбрать удобный сеанс купания и бассейн можно на mos.ru с 30 мая.
В зонах отдыха установят шезлонги, зонтики, раздевалки, туалеты и душевые. Кроме того, будут доступны пункты проката полотенец и бары с напитками и едой.
14 зон для плавания откроют в 12 парках — это «Сокольники», «Ходынское поле», «Красная Пресня», парк 50-летия Октября, «Митино», «Дубки», «Фили», «Серебряный Бор», Измайловский парк, парк имени Юрия Лужкова. В парках «Кузьминки» и «Москворецкий» бассейны начнут работать с 1 июля.
Еще 12 плавательных зон появятся на фестивальных площадках «Московских сезонов» в различных районах. Среди них будут бассейны в Южном Медведково (на пересечении улицы Молодцова и Сухонской), Вешняках (Вешняковская, 16), Гольяново (сквер у Гольяновского пруда), Свиблово (пр. Серебрякова, напротив влад. 14, стр. 23), Некрасовке (сквер у метро «Некрасовка»), Марьино (Перерва, влад. 52), Братеево (Ключевая, влад. 22, метро «Алма-Атинская»), Теплом Стане (Теплый Стан, влад. 1б), Тропарево-Никулине (Мичуринский просп., Олимпийская деревня, влад. 4), Куркине (на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улицы), Коптево (Коптевский б-р, влад. 18, парк «Бригантина») и Крюково (бульварная зона 16-го микрорайона).
Зоны для плавания есть также на Северном речном вокзале, в парке «Остров мечты» и спорткомплексах «Лужники», «Акватория ЗИЛ», «Чайка» и «Формула воды».
Прошлым летом бассейны под открытым небом в Москве посетили почти 900 тыс. человек.