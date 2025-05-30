Летом в Москве заработают более 30 открытых бассейнов

Еще 12 плавательных зон появятся на фестивальных площадках «Московских сезонов» в различных районах. Среди них будут бассейны в Южном Медведково (на пересечении улицы Молодцова и Сухонской), Вешняках (Вешняковская, 16), Гольяново (сквер у Гольяновского пруда), Свиблово (пр. Серебрякова, напротив влад. 14, стр. 23), Некрасовке (сквер у метро «Некрасовка»), Марьино (Перерва, влад. 52), Братеево (Ключевая, влад. 22, метро «Алма-Атинская»), Теплом Стане (Теплый Стан, влад. 1б), Тропарево-Никулине (Мичуринский просп., Олимпийская деревня, влад. 4), Куркине (на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улицы), Коптево (Коптевский б-р, влад. 18, парк «Бригантина») и Крюково (бульварная зона 16-го микрорайона).