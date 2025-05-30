Для съемок фильма «28 лет спустя» использовали 20 айфонов

Для съемок фильма «28 лет спустя», который выйдет в сверхшироком формате 2,76:1, использовали до 20 айфонов. Об этом рассказал режиссер Дэнни Бойл, пишет IGN.
По его словам, это сделано для создания эффекта погружения. Для этого к актерам прикрепляли камеры и специальные датчики, а также применяли дроны. Айфоны для съемок использовали и в знак преемственности, поскольку «28 дней спустя» тоже снимали на цифровые камеры.
«Я этого не говорил, но во второй половине [фильма] есть невероятный кадр, где мы используем изображение, снятое на 20 камер. Вы узнаете его, когда увидите. Довольно наглядно, но это замечательный кадр, в котором используется данная техника, и поразительным образом он как бы выталкивает вас в новый мир, а не заставляет думать, что вы уже видели его раньше», — сказал режиссер.
Он добавил, что установка 20 камер обеспечивает гибкость с точки зрения освещения и простоты использования на выездных съемках, и ее можно прикрепить к кранам или операторской тележке или даже встроить в локацию. Бойл отметил, что она дает 180-градусный обзор и при монтаже позволяет выбрать любой вариант снятой сцены.
«Поскольку у нас фильм ужасов, мы используем эту установку для съемок жестоких сцен, чтобы подчеркнуть их воздействие на зрителей. На мгновение они оказываются внутри сцены, действия, а не просто наблюдают за картинкой. Чувствуют, что находятся в комнате с Джоди Комер и ее сыном, вымещающим ярость на Аароне Тейлоре Джонсоне…» — добавил Бойл.
По сюжету фильма прошло почти три десятилетия с тех пор, как вирус ярости вырвался из лаборатории биологического оружия. В этом ужасном мире маленький мальчик пытается найти врача для умирающей мамы.
Сценарий написал Алекс Гарленд, который положит начало новой трилогии. В сиквеле снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джоди Комер и другие. Во франшизу вернулся Киллиан Мерфи, он сыграл курьера на велосипеде, который в фильме «28 дней спустя» выходит из комы и обнаруживает, что мир охвачен вирусом.
В апреле Sony Pictures опубликовала новый трейлер картины. Она выйдет 20 июня.