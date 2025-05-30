Для съемок фильма «28 лет спустя» использовали 20 айфонов

«Я этого не говорил, но во второй половине [фильма] есть невероятный кадр, где мы используем изображение, снятое на 20 камер. Вы узнаете его, когда увидите. Довольно наглядно, но это замечательный кадр, в котором используется данная техника, и поразительным образом он как бы выталкивает вас в новый мир, а не заставляет думать, что вы уже видели его раньше», — сказал режиссер.