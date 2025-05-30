В саду «Эрмитаж» пройдет «Это лето фестиваль». Рассказываем, что на нем будет

«Это лето фестиваль» пройдет 31 мая и 1 июня в саду «Эрмитаж». Пространство парка разделят на громкую и тихую зоны, в которых гости смогут послушать ведущих артистов российской сцены и отдохнуть от суеты города.
Музыкальный лайнап
Хедлайнерами мероприятия станут Елка и L’One. Первая задаст теплое настроение фестивалю и начинающемуся лету, а второй представит масштабный лайв с хором по мотивам альбома «Пиросмани».
Помимо них на «Это лето фестивале» выступят «Хлеб», «Комната Культуры», Nemiga, Eighteen, «Андеграунд», Afelia, Женя Ефимова и Hehehe, а также «Лауд» и Тося Чайкина, Антоха VC, Thomas Mraz, The Dawless и DJ Stonik1917.
«Гостей ждет вечер хитов, коллабораций и музыкальных сюрпризов — все, за что так любят фестивали», — пообещали организаторы.
Зоны отдыха
Отдохнуть от танцев в саду «Эрмитаж» можно будет в бренд-саду с тактильными камнями и интерактивными звучащими растениями, ретроофисе с виниловыми креслами, пинг-понг-столами и фотобудкой, зоне пикника и в чилл-зоне.
Последняя удивит гостей арт-объектом «Орбита воспоминаний». Он создан из необычных зеркал Air Mirror с градиентным напылением и формами, вдохновленными орбитой — символом объединения в цифровом мире.
«В этой инсталляции отражение становится метафорой памяти: каждое зеркало раскрывает многослойность эмоций и воспоминаний, предлагая по-новому взглянуть на привычное через цветовые вариации и необычную форму», — отметили авторы.
Для посетителей с собаками будет работать лаунж-зона от Staya. Там можно будет ненадолго оставить питомца под присмотром или отдохнуть вместе с ним. В сад «Эрмитаж» пустят любую собаку некрупной породы.
Развлечения для детей и взрослых
Кроме того, на фестивале откроется парфюмерное пространство Flame Moscow, где можно сохранить воспоминание о лете в виде аромата. На другой площадке будут доступны игры: гольф, дженга, крестики-нолики, рошфор и другие.
Московский институт психоанализа проведет на «Это лето фестивале» серию творческих занятий для детей: сказкотерапию, нейротренинг, изотерапию. Студия анимационного кино «Мельница» предложит маленьким гостям мероприятия мульт-татуировки, блестки, стену-раскраску, качели и кинетическую песочницу.
Парусное сообщество «Сила ветра» покажет в саду «Эрмитаж» гоночную яхту и разыграет среди гостей путешествие по Ладожским шхерам. А зона от «Святого источника» предложит игры и активности среди легких полупрозрачных конструкций.