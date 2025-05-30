В саду «Эрмитаж» пройдет «Это лето фестиваль». Рассказываем, что на нем будет

Отдохнуть от танцев в саду «Эрмитаж» можно будет в бренд-саду с тактильными камнями и интерактивными звучащими растениями, ретроофисе с виниловыми креслами, пинг-понг-столами и фотобудкой, зоне пикника и в чилл-зоне.