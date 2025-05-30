В Греции пройдет первая в мире Олимпиада роботов-гуманоидов

В Греции с 29 августа по 2 сентября состоится первая Международная олимпиада роботов-гуманоидов. Об этом сообщает Business Wire.
Олимпиаду совместно с Endeavor Greece организует компания Acumino, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта для роботов.
Роботы продемонстрируют свои навыки, соревновнуясь в таких дисциплинах как спринт, прыжки с трамплина и метание копья.
«Это редкое сочетание древних традиций и футуристических технологий, которое демонстрирует, как человеческая креативность и робототехника вместе формируют будущее», — пишут на сайте Interesting Engineering.
На Олимпиаде также пройдут семинары для мировых лидеров в области робототехники и искусственного интеллекта.
Недавно в Китае провели первый в мире турнир по боксу среди роботов-гуманоидов. На ринге сошлись два человекоподобных робота для поединка в стиле муай-тай. Машинами дистанционно управляли четыре команды инженеров. Проигравшим называли того робота, который неподвижно лежал восемь секунд.