В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Алексею Балабанову

Мэрия Екатеринбурга выбрала эскиз памятника Алексею Балабанову, сообщает издание E1.ru.
В конкурсе участвовали 47 человек, которые представили 58 работ. В финал вышли 10 авторов. Победила работа Мейрама Баймуханова, который изобразил режиссера сидящим в разобранном вагоне трамвая. В фильме «Брат» 1997 года на такой «техничке» раненый Данила Багров спасся от бандитов.
Скульптуру разместят у Дворца молодежи на проспекте Ленина, 1, — рядом с домом, где жил режиссер. Памятник появится там в середине мая 2026 года.
«Имя Алексея Балабанова навсегда вписано в историю российского кино. У его фильмов есть истинно уральский дух. Творческий путь Алексея Балабанова начался в 1980-е годы на Свердловской киностудии. Наш город в то время был местом процветания андеграундной культуры и рождения особого направления в рок-музыке», — прокомментировал мэр Алексей Орлов
Друзья Балабанова критиковали первые эскизы памятника. «В целом картина унылая. Выбирать особенно не из чего. Складывается образ Алексея исключительно как бомжа на каких‑то развалинах. А ведь он был ангелом, потому что был вестником», — заявлял музыкант Вячеслав Бутусов.