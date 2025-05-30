В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Алексею Балабанову

В конкурсе участвовали 47 человек, которые представили 58 работ. В финал вышли 10 авторов. Победила работа Мейрама Баймуханова, который изобразил режиссера сидящим в разобранном вагоне трамвая. В фильме «Брат» 1997 года на такой «техничке» раненый Данила Багров спасся от бандитов.